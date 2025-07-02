土耳其
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土耳其出口再创佳绩
土耳其与七个非洲国家签署了谅解备忘录，将这些国家纳入发展道路项目和中间走廊贸易路线。
土耳其出口再创佳绩
Exports in June alone rose 8 percent year-on-year to $20.54 billion, the sharpest monthly increase in the past year. (Photo: AA) / AA Archive
2025年7月2日

土耳其贸易部长奥马尔-博拉特（Omer Bolat）表示，土耳其6月份的出口额创下历史新高，12个月移动平均值达到2670亿美元。这一进展被认为是土耳其努力加强其在全球贸易中的影响力的一个重要里程碑。

根据周三发布的贸易部数据，仅6月份的出口额同比增长8%，达到205.4亿美元，这是过去一年中月度增幅最大的一次。

同期进口额增长了15.3%，达到287亿美元，使6月份的外贸逆差达到81.7亿美元，出口与进口的覆盖率为71.5%。

2025年上半年，土耳其的出口总额为1314.4亿美元，比去年同期增长4.1%。与此同时，进口额达到1808.7亿美元，同比增长7.2%。

在这六个月期间，土耳其的贸易逆差为494.3亿美元，出口与进口的覆盖率为72.7%。

加强与非洲的贸易走廊

在土耳其通过一系列新协议深化与非洲经济体的联系之际，这一创纪录的贸易数据得以实现。

在本周于伊斯坦布尔举行的全球交通连通性论坛上，土耳其与七个非洲国家签署了谅解备忘录，将它们纳入发展走廊项目和中间走廊贸易路线。这条新兴的欧亚贸易轴线从中国经中亚和土耳其延伸至欧洲。

土耳其交通和基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉奥卢表示，论坛吸引了来自布基纳法索、刚果、吉布提、埃塞俄比亚、加纳、几内亚、摩洛哥、索马里、毛里塔尼亚、利比里亚、纳米比亚、科特迪瓦和埃及的高级代表参加。论坛还专门设立了一个会议，重点讨论如何将非洲与全球物流和运输走廊连接起来。

乌拉奥卢指出，“这些合作不仅仅是关于基础设施，更是为了在土耳其与非洲大陆之间建立持久的商业和战略纽带。”他强调了将非洲经济融入更广泛供应链的重要性。

运输路线和贸易关系的扩展与土耳其的长期经济目标一致，即多元化出口市场并减少对传统贸易伙伴的依赖。

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