中国于周一推出了一项年度育儿补贴政策，为每名三岁以下儿童每年发放3600元人民币（约502美元），以应对出生率下降的问题。

近年来，越来越多的年轻人选择不生育，而老年人口比例却在不断上升，这引发了政府的担忧。育儿和教育成本高昂、就业不稳定以及经济增速放缓等问题，成为许多年轻人不愿结婚生子的主要原因。

根据官方媒体新华社的报道，这项补贴政策将追溯至今年年初实施，对于2025年前出生且未满三岁的儿童也将提供部分补贴。预计这一政策将惠及超过2000万个有婴幼儿的家庭。

国家卫生健康委员会表示，这是一项“重要的民生政策”，直接的现金补贴将有助于“降低家庭生育和育儿成本”。

截至2024年底，中国60岁及以上人口已达3.1亿。根据Worldometer基于联合国最新数据的推算，中国总人口约为14.1亿。

人口下降

2024年，中国人口连续第三年下降。专家警告称，出生率持续下降可能导致更严重的人口下滑。这一趋势源于1980年至2015年实施的独生子女政策以及快速城市化进程。

过去两年，全国各省份已开始发放不同金额的育儿补贴，从每名儿童1000元人民币（约139美元）到10万元人民币（约13931美元）不等，其中还包括住房补贴。

新华社指出，这次新的全国性政策将由中央政府出资，而非地方政府承担。

根据一项中国研究，与收入水平相比，在中国养育孩子的成本是全球最高之一。

为了应对未来十年约3亿人进入退休年龄的挑战（这一数字几乎相当于美国总人口），中国政府在2024年推出了一系列“生育友好”措施。