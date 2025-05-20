《南华早报》周一报道，中国将加快巴基斯坦开伯尔-普什图省莫赫曼德大坝的建设。

该大坝旨在发电、防洪、灌溉和供水，产生 800 兆瓦的水力发电量，并每天向开伯尔-普什图省首府白沙瓦提供 11.4 亿升饮用水。

国有企业中国电力工程公司自 2019 年以来一直在承建计划于明年竣工的莫赫曼德水电项目。

中国国家电视台中央电视台最近报道消息称，大坝混凝土浇筑已开始，标志着“巴基斯坦这一国家旗舰项目建设的关键里程碑和加速发展阶段”。

4月22日印控克什米尔地区发生武装袭击事件，造成26人死亡。随后印度政府发表声明单方面中止与巴基斯坦签署的已有数十年历史的《印度河水域条约》。新德里指责巴基斯坦参与了此次袭击，而伊斯兰堡则强烈否认这一指控。

在此背景下，中国发表声明表示将加快巴基斯坦大坝建设。

这两个宿敌之间的军事紧张局势始于 5 月 6 日晚，当时新德里向巴基斯坦和巴控克什米尔地区发射了导弹。最终导致伊斯兰堡于 5 月 10 日对印度东部和印控克什米尔地区的军事目标进行报复性打击。

不过，鉴于美国调解的双方停火协议，两支敌对军队同意继续“采取建立信任措施以降低警戒级别”。

尽管新德里表示克什米尔问题是其与伊斯兰堡之间的双边问题，但自1947年以来，联合国已通过多项决议，呼吁在克什米尔举行全民公决，但这些决定均未得到实施。