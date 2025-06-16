根据一家独立国际研究机构周一发布的报告，中国的核武库增长速度超过其他任何国家，预计到2025年初将达到约600枚核弹头，这加剧了全球军备竞赛并引发战略担忧。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）在其《2025年年鉴》中指出，自2023年以来，中国的核武库每年大约增加100枚核弹头。报告警告称，在军备控制框架普遍弱化的背景下，一场新的危险核军备竞赛正在形成。

报告显示，截至今年1月，中国已建成或接近完成约350个新的洲际弹道导弹（ICBM）发射井，到本世纪末，中国的洲际弹道导弹数量可能与俄罗斯或美国相当。

然而，报告指出，即使到2035年中国的核弹头数量达到1500枚，这仍仅相当于当前俄罗斯和美国核武库的三分之一左右。

报告还披露，几乎所有拥有核武器的九个国家——美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、朝鲜和以色列——在2024年都继续对其核能力进行现代化和扩展。

尽管全球核武器总库存略微下降至12,241枚，但报告仍对“新一轮危险的核军备竞赛正在兴起”表示担忧。

俄罗斯仍然拥有世界上最大的核武库，共计5,459枚核弹头，而美国则拥有5,177枚。这两个国家的核武器总量约占全球的90%，报告称。

以色列拥有90枚核弹头，但该国尚未确认其核武库的存在。据推测，以色列正在对其核能力进行现代化，并在2024年测试了一种导弹推进系统，同时似乎还在升级其位于迪莫纳的钚生产反应堆设施。

截至今年1月，朝鲜估计拥有约50枚核弹头，与去年持平。朝鲜还拥有足够的裂变材料，可再生产多达40枚核弹头。

报告称，长期对立的巴基斯坦和印度在2024年都扩大了其核计划。

印度在2024年再次略微扩大了其核武库，并继续开发新型核武器投送系统。印度目前拥有180枚核弹头，而去年为172枚。

巴基斯坦在2024年也继续开发新的投送系统并积累裂变材料，这表明其核武库可能在未来十年内进一步扩大。据估计，巴基斯坦目前拥有170枚核弹头，与2024年持平。

今年5月，两国之间的一场短暂武装冲突突显了局势升级的风险。