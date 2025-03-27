土耳其
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土耳其和美国在华盛顿会谈中表达了解除国防工业限制的意愿
菲丹和卢比奥讨论了土耳其重新加入F-35计划以及解除CAATSA制裁的问题，预计双方将进行技术性谈判以解决相关问题。
土耳其和美国在华盛顿会谈中表达了解除国防工业限制的意愿
/ AP
2025年3月27日

一位土耳其外交部消息人士表示，在两国北约盟友的高级外交官会谈后，土耳其和美国表达了消除防务工业合作障碍的意愿。

消息人士称，在周二哈坎·菲丹与马尔科·鲁比奥于华盛顿的会谈中，双方“明确表达了在防务工业领域消除合作障碍的政治意愿”。

两位高级外交官还跟进了土耳其总统埃尔多安与美国前总统唐纳德·特朗普在3月16日电话会谈中讨论的事项。

此外，双方还讨论了未来两国之间的高层访问计划。

消息人士补充道：“将举行技术性会谈以解决现有问题。”

关于F-35问题

周二，土耳其外长哈坎·菲丹开始了为期两天的华盛顿访问，这是他在特朗普总统第二任期内的首次访问。

预计他将要求取消对土耳其的制裁，并重新接纳土耳其加入F-35战斗机项目。

在第一任期内，特朗普最初无视助手们的建议，没有根据《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）对土耳其因2019年购买俄罗斯S-400防空导弹系统实施制裁。但在2020年，他最终采取了制裁措施。

这一采购还导致土耳其被排除在F-35战斗机项目之外，而土耳其此前是该项目的制造商和买家。安卡拉方面表示，这一决定不公正且非法，并要求重新加入该项目或获得投资补偿。

寻求更紧密的关系

近年来，由于分歧加剧，美国与土耳其的关系从战略伙伴关系逐渐疏远。

前总统拜登政府因认为土耳其与俄罗斯关系密切而对其保持距离。

在拜登任期内，双方就解决S-400僵局的对话仍在进行，但始终未能取得突破。

菲丹此次访问正值安卡拉寻求在特朗普第二任期内与华盛顿建立更紧密的关系。

自1月20日重新上任以来，特朗普颠覆了拜登孤立莫斯科并坚定支持基辅的政策，转而专注于结束俄罗斯在乌克兰的战争。

一位土耳其官员表示，特朗普对莫斯科政策的转变使得华盛顿与安卡拉之间的讨论“进入了一个新阶段”。

特朗普的态度转变也让欧洲领导人感到不安，他们担心华盛顿可能会背弃欧洲，同时也提升了安卡拉作为潜在合作伙伴在重塑欧洲安全方面的作用。

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