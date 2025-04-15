据中国官方媒体报道，中国警方表示，他们已将三名涉嫌与美国国家安全局（NSA）有关的人员列入通缉名单，原因是这些人涉嫌对中国发动网络攻击。

据新华社报道，黑龙江省哈尔滨市警方周二表示，凯瑟琳·威尔逊（Katheryn Wilson）、罗伯特·斯内林（Robert Snelling）和斯蒂芬·约翰逊（Stephen Johnson）涉嫌在今年2月针对该市举办的亚洲冬季运动会发动网络攻击。

有关部门称，这些网络攻击由美国国家安全局的“定制访问行动办公室”（Office of Tailored Access Operations）策划，目的是掩盖攻击的来源。 攻击者通过多个关联的前端组织购买来自不同国家的IP地址，并匿名租用包括欧洲和亚洲在内地区的服务器。

调查显示，攻击者重点针对冬运会的关键系统，这些系统包含重要信息，包括与这项多项运动赛事相关人员的敏感个人数据。

警方还表示，攻击者瞄准了黑龙江省的关键基础设施领域，包括能源、交通、水资源、电信和国防科研机构。

据报道，这些嫌疑人多次对中国的关键信息基础设施发动网络攻击，并参与针对华为等公司的网络行动。

中国网络安全产业联盟上月在一份报告中指出，美国正在通过“恶意网络活动”攻击全球移动产业生态系统。