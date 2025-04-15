华人世界
3分钟阅读
中国将三名美国公民列入网络间谍嫌疑人名单
黑龙江省哈尔滨市警方周二表示，凯瑟琳·威尔逊（Katheryn Wilson）、罗伯特·斯内林（Robert Snelling）和斯蒂芬·约翰逊（Stephen Johnson）涉嫌在今年2月针对该市举办的亚洲冬季运动会发动网络攻击。
中国将三名美国公民列入网络间谍嫌疑人名单
Police said that Katheryn Wilson, Robert Snelling and Stephen Johnson engaged in cyberattacks. / AP
2025年4月15日

据中国官方媒体报道，中国警方表示，他们已将三名涉嫌与美国国家安全局（NSA）有关的人员列入通缉名单，原因是这些人涉嫌对中国发动网络攻击。

据新华社报道，黑龙江省哈尔滨市警方周二表示，凯瑟琳·威尔逊（Katheryn Wilson）、罗伯特·斯内林（Robert Snelling）和斯蒂芬·约翰逊（Stephen Johnson）涉嫌在今年2月针对该市举办的亚洲冬季运动会发动网络攻击。

有关部门称，这些网络攻击由美国国家安全局的“定制访问行动办公室”（Office of Tailored Access Operations）策划，目的是掩盖攻击的来源。 攻击者通过多个关联的前端组织购买来自不同国家的IP地址，并匿名租用包括欧洲和亚洲在内地区的服务器。

调查显示，攻击者重点针对冬运会的关键系统，这些系统包含重要信息，包括与这项多项运动赛事相关人员的敏感个人数据。

警方还表示，攻击者瞄准了黑龙江省的关键基础设施领域，包括能源、交通、水资源、电信和国防科研机构。

据报道，这些嫌疑人多次对中国的关键信息基础设施发动网络攻击，并参与针对华为等公司的网络行动。

中国网络安全产业联盟上月在一份报告中指出，美国正在通过“恶意网络活动”攻击全球移动产业生态系统。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us