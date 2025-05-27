土耳其外长哈坎·菲丹与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫重申，两国将共同致力于维护叙利亚的领土完整，并推动实现长期的地区稳定。

菲丹在周二莫斯科举行的高级别会谈后联合新闻发布会上表示,“作为土耳其和俄罗斯，我们将继续合作，确保叙利亚的领土完整和主权得到保护。”

并说道，“我们将加大努力，确保叙利亚人民实现繁荣与稳定。”

两国外长还表示愿意重新启动俄罗斯与乌克兰之间的直接和平谈判，并共同支持土耳其作为可信赖的调解者的角色。

拉夫罗夫说道，“我们可以再次呼吁我们的土耳其朋友，为与乌克兰的第二轮谈判提供支持，”并将伊斯坦布尔描述为未来对话的“有前景的场所”。

土耳其曾于5月16日在伊斯坦布尔促成了三年来俄罗斯与乌克兰之间的首次直接会谈，双方同意进行大规模的囚犯交换，每方各释放1000人，并继续就停火问题展开谈判。

“永久结束这场战争是我们的共同目标”

哈坎·菲丹与谢尔盖·拉夫罗夫在哈坎·菲丹对莫斯科进行工作访问的第二天举行了会晤。哈坎·菲丹此前曾会见俄罗斯总统助理弗拉基米尔·梅金斯基（俄罗斯与乌克兰会谈的俄罗斯代表团团长）和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

菲丹重申土耳其愿意主办莫斯科和基辅之间未来的谈判，并重申土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安支持这一进程。

菲丹呼应了拉夫罗夫对未来俄乌和平谈判的意愿，强调土耳其在地理和政治上都有结束战争的利益。

拉夫罗夫表示，“我们生活在同一片土地上……永久结束这场战争是我们的共同目标，土耳其将继续支持为此目标所做的努力。”

关于加沙危机，菲丹发出了对持续暴力后果的严厉警告。

他说，“加沙的种族灭绝必须立即停止，否则，一场可能吞噬以色列的混乱将无法阻挡。”

拉夫罗夫确认俄罗斯在巴勒斯坦问题上与土耳其立场一致。他说，“我们与土耳其在巴勒斯坦问题上有共同的看法。加沙和约旦河西岸发生的事情是不可接受的。”

据土耳其外交部消息，菲丹应拉夫罗夫邀请于5月26日至27日访问莫斯科。

访问期间，哈坎-费丹受到俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的接见，并与拉夫罗夫举行了会谈。费丹还会见了一些俄罗斯高级官员，包括总统助理弗拉基米尔-梅丁斯基，他是 5 月 16 日伊斯坦布尔俄乌会谈俄罗斯代表团团长。

土耳其曾于5月16日在伊斯坦布尔促成了三年来俄罗斯与乌克兰之间的首次直接会谈，双方同意进行大规模的囚犯交换，每方各释放1000人，并继续就停火问题展开谈判。