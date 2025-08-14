美国总统唐纳德·特朗普在白宫促成了亚美尼亚和阿塞拜疆领导人之间的历史性会晤，这次重要的和平峰会似乎终于结束了苏联解体后持续时间最长的冲突之一。

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬和阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫分别与美国签署了新的战略协议，并共同签署联合声明承诺和平解决两国长达数十年的争端。

和平进程的两个关键组成部分是：双方相互承认彼此的国际公认边界，不提出任何领土要求；以及建立一条连接阿塞拜疆本土与纳希切万的过境通道，该通道将穿过亚美尼亚南部的一小块区域。

这条通道将被命名为“特朗普国际和平与繁荣通道”（TRIPP），由一个美国支持的商业财团管理，为期99年。

事实上，在该地区建立交通走廊的想法并不新鲜。几十年来，这样的通道以不同形式存在，直到1990年代亚美尼亚将其封锁。

在第二次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争后，这一概念被重新提出，称为“赞格祖尔走廊”，但进展有限。然而，无论名称如何，这条走廊符合各方利益，因此没有人对此提出异议。

对于土耳其来说，亚美尼亚与阿塞拜疆关系正常化带来了两大地缘政治影响。

首先，这为土耳其通往欧亚大陆核心的运输路线提供了更大的韧性。目前，土耳其的主要运输路线通过格鲁吉亚到达阿塞拜疆，然后穿越里海到达中亚。

这一路线经过实践检验，巩固了土耳其作为区域运输枢纽的地位。诸如巴库-第比利斯-卡尔斯铁路和巴库-第比利斯-杰伊汉管道以及南方天然气走廊等交通和能源通道，是土耳其与全球市场联系的关键。

特朗普国际和平与繁荣通道并非旨在与这些既有路线竞争，而是作为补充。通过纳希切万、亚美尼亚再到阿塞拜疆本土的第二条路线，将为商业用途提供替代选择，并增加冗余性，确保即使格鲁吉亚走廊因地区不稳定或地缘政治事件中断，土耳其的东向贸易仍然安全。

此外，这条走廊还为土耳其提供了与欧亚大陆其他突厥语国家最直接的交通和通信联系。带来了更广泛的地缘政治成就——加强突厥国家组织内部的联系。

自2009年作为突厥理事会成立以来，一直致力于深化欧亚大陆突厥语国家之间的文化、历史和语言联系，同时加强经济和贸易关系。