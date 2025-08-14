美国总统唐纳德·特朗普在白宫促成了亚美尼亚和阿塞拜疆领导人之间的历史性会晤，这次重要的和平峰会似乎终于结束了苏联解体后持续时间最长的冲突之一。
亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬和阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫分别与美国签署了新的战略协议，并共同签署联合声明承诺和平解决两国长达数十年的争端。
和平进程的两个关键组成部分是：双方相互承认彼此的国际公认边界，不提出任何领土要求；以及建立一条连接阿塞拜疆本土与纳希切万的过境通道，该通道将穿过亚美尼亚南部的一小块区域。
这条通道将被命名为“特朗普国际和平与繁荣通道”（TRIPP），由一个美国支持的商业财团管理，为期99年。
事实上，在该地区建立交通走廊的想法并不新鲜。几十年来，这样的通道以不同形式存在，直到1990年代亚美尼亚将其封锁。
在第二次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争后，这一概念被重新提出，称为“赞格祖尔走廊”，但进展有限。然而，无论名称如何，这条走廊符合各方利益，因此没有人对此提出异议。
对于土耳其来说，亚美尼亚与阿塞拜疆关系正常化带来了两大地缘政治影响。
首先，这为土耳其通往欧亚大陆核心的运输路线提供了更大的韧性。目前，土耳其的主要运输路线通过格鲁吉亚到达阿塞拜疆，然后穿越里海到达中亚。
这一路线经过实践检验，巩固了土耳其作为区域运输枢纽的地位。诸如巴库-第比利斯-卡尔斯铁路和巴库-第比利斯-杰伊汉管道以及南方天然气走廊等交通和能源通道，是土耳其与全球市场联系的关键。
特朗普国际和平与繁荣通道并非旨在与这些既有路线竞争，而是作为补充。通过纳希切万、亚美尼亚再到阿塞拜疆本土的第二条路线，将为商业用途提供替代选择，并增加冗余性，确保即使格鲁吉亚走廊因地区不稳定或地缘政治事件中断，土耳其的东向贸易仍然安全。
此外，这条走廊还为土耳其提供了与欧亚大陆其他突厥语国家最直接的交通和通信联系。带来了更广泛的地缘政治成就——加强突厥国家组织内部的联系。
自2009年作为突厥理事会成立以来，一直致力于深化欧亚大陆突厥语国家之间的文化、历史和语言联系，同时加强经济和贸易关系。
其次，埃里温与巴库关系正常化为土耳其与亚美尼亚关系正常化创造了更多政治空间。
过去几十年里，土耳其与亚美尼亚的关系一直困难重重。尽管土耳其是1991年苏联解体后最早承认亚美尼亚独立的国家之一，但在1990年代初亚美尼亚入侵阿塞拜疆后，两国关系迅速恶化。
1993年土耳其共同发起了一项联合国安理会决议，要求亚美尼亚军队从其在战斗中占领的阿塞拜疆地区凯尔巴贾尔撤出。同年晚些时候，两国断绝了外交关系，土耳其关闭了与亚美尼亚的边界。从那时起，土亚外交接触一直是“进两步退一步”的状态。
在2023年9月阿塞拜疆收复所有领土之前，阿塞拜疆在2020年第二次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争中首先收复了1990年代被亚美尼亚占领的大部分领土。
当凯尔巴贾尔于2020年11月回归阿塞拜疆控制时，许多人猜测这是否会为土耳其与亚美尼亚之间的外交接触铺平道路。
然而，除了凯尔巴贾尔问题外，安卡拉始终坚持认为，只有在亚美尼亚与阿塞拜疆关系正常化并签署和平协议后，才可能与埃里温进行真正的谈判。现在，和平条约似乎即将获得批准，土耳其与亚美尼亚关系的新可能性正在浮现。
需要注意的是，亚美尼亚与阿塞拜疆关系正常化的好处不仅限于安卡拉和巴库，也惠及埃里温。
亚美尼亚是一个贫穷的国家，在过去三十多年因卡拉巴赫冲突而冻结的局势中，它被排除在该地区许多主要能源和交通基础设施项目之外。虽然很难量化亚美尼亚因此损失了多少外国投资，但可以肯定的是，由于与阿塞拜疆的未解决冲突，数十亿美元的潜在项目绕过了该国。
现在，和平似乎触手可及，亚美尼亚即将与所有邻国建立正常关系，这将使其能够参与新的能源和贸易基础设施计划。随着时间的推移，这可能为亚美尼亚经济带来可观的收益。
对于土耳其来说，亚美尼亚与阿塞拜疆的和平协议不仅仅是新的基础设施项目，它标志着与南高加索地区合作的战略机遇，促进稳定、经济增长和区域互联互通。
通过补充现有的运输走廊，为与亚美尼亚关系正常化打开大门，并将突厥世界联系得比以往任何时候都更紧密，土耳其可以帮助南高加索地区迎来一个新时代——一个合作取代冲突、共享繁荣成为持久和平基础的时代。