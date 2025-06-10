据首尔总统府向韩联社透露，韩国新政府周二呼吁中国协助实现朝鲜半岛无核化。

在中国国家主席习近平与韩国新当选总统李在明首次通话时，首尔呼吁北京在此进程中“发挥建设性作用”。

李在明上周正式就职，此前他在因前总统尹锡悦去年12月试图实施戒严失败而被罢免后举行的总统选举中获胜。

据韩国总统府发言人姜有贞透露，习近平在通话中表示，中国“将为解决这一问题作出努力”。

习近平指出，“促进半岛和平与稳定符合中韩双方的共同利益。”

自20世纪50年代朝鲜战争以来，朝鲜半岛一直处于分裂状态。自2006年朝鲜首次进行核试验以来，首尔多次呼吁平壤实现无核化。

自韩国前总统尹锡悦于2022年上任以来，南北韩关系一直处于历史最低点。

此外，习近平与李在明还讨论了双边关系、贸易以及“战略合作伙伴关系”。

习近平表示，中韩两国应将战略合作伙伴关系提升到更高水平。

这是李在明与外国领导人的第三次通话，此前他已与美国总统唐纳德·特朗普和日本首相石破茂通话。

习近平呼吁中韩共同维护多边主义和自由贸易，确保全球和地区产业链、供应链的稳定与畅通。

他强调，双方应为地区和国际局势注入更多确定性。

据首尔韩联社报道，李在明还邀请习近平于11月访问韩国，出席亚太经济合作组织（APEC）峰会。

李在明在社交平台X上表示，“中国是我们在经济和安全等各方面的重要伙伴。

我希望两国作为今年和明年APEC的主办国，能够在APEC框架下密切合作，构建真正能为两国人民生活作出贡献的韩中战略合作伙伴关系”。

韩国总统呼吁与中国在“互利平等精神”的基础上开展双边合作。

李在明与习近平还就“为朝鲜半岛和平与稳定作出努力”达成一致。