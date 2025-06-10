华人世界
4分钟阅读
韩国希望北京协助实现朝鲜半岛无核化
韩国新当选总统李在明邀请中国国家主席习近平出席11月的亚太经合组织峰会。
韩国希望北京协助实现朝鲜半岛无核化
Xi Lee / User Upload
3 小时前

据首尔总统府向韩联社透露，韩国新政府周二呼吁中国协助实现朝鲜半岛无核化。

在中国国家主席习近平与韩国新当选总统李在明首次通话时，首尔呼吁北京在此进程中“发挥建设性作用”。

李在明上周正式就职，此前他在因前总统尹锡悦去年12月试图实施戒严失败而被罢免后举行的总统选举中获胜。

据韩国总统府发言人姜有贞透露，习近平在通话中表示，中国“将为解决这一问题作出努力”。

习近平指出，“促进半岛和平与稳定符合中韩双方的共同利益。”

自20世纪50年代朝鲜战争以来，朝鲜半岛一直处于分裂状态。自2006年朝鲜首次进行核试验以来，首尔多次呼吁平壤实现无核化。

自韩国前总统尹锡悦于2022年上任以来，南北韩关系一直处于历史最低点。

此外，习近平与李在明还讨论了双边关系、贸易以及“战略合作伙伴关系”。

习近平表示，中韩两国应将战略合作伙伴关系提升到更高水平。

这是李在明与外国领导人的第三次通话，此前他已与美国总统唐纳德·特朗普和日本首相石破茂通话。

习近平呼吁中韩共同维护多边主义和自由贸易，确保全球和地区产业链、供应链的稳定与畅通。

他强调，双方应为地区和国际局势注入更多确定性。

据首尔韩联社报道，李在明还邀请习近平于11月访问韩国，出席亚太经济合作组织（APEC）峰会。

李在明在社交平台X上表示，“中国是我们在经济和安全等各方面的重要伙伴。

我希望两国作为今年和明年APEC的主办国，能够在APEC框架下密切合作，构建真正能为两国人民生活作出贡献的韩中战略合作伙伴关系”。

韩国总统呼吁与中国在“互利平等精神”的基础上开展双边合作。

李在明与习近平还就“为朝鲜半岛和平与稳定作出努力”达成一致。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us