土耳其副外长布尔哈内廷·杜兰在第四届安塔利亚外交论坛上强调了土耳其在非洲日益增长的外交和经济影响力。此次论坛在安塔利亚旅游区贝莱克的NEST会议中心举行。

论坛由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安主办，外交部长哈坎·菲丹领导，吸引了来自155个国家的6000多名与会者，包括国家元首、部长、外交官、学者、非政府组织和媒体代表。

杜兰在接受论坛官方全球传播合作伙伴阿纳多卢通讯社采访时，强调了论坛的包容性特点。

他说，“从这个角度来看，在我们总统的支持下，由外交部长哈坤·菲丹（Hakan Fidan）领导下举行的这场外交论坛具有这样一个特点：让那些在世界各个平台、各类论坛中也许不够被看见、声音得不到充分表达的人们，得以发声。”

为期三天的活动期间，共举行了230多场双边会谈，讨论了包括加沙、乌克兰、美中俄关系、贸易战和欧洲安全等重大全球问题。

杜兰特别提到非洲的强大代表性，指出有82位非洲高级官员参与了此次论坛。

他说，“有82位高级代表参与，非洲再次为今年的安塔利亚外交论坛做出了非常重要的贡献”。

杜兰强调了土耳其与非洲的“共赢”合作模式，这种模式建立在平等伙伴关系和相互尊重的基础上。

副外长表示，“土耳其是非洲可靠的合作伙伴。当我们问，‘这背后的主要原因是什么？’答案是我们建立了平等的关系。我们没有殖民历史。因此，我们参与的努力是为了帮助非洲国家，他们也因此信任土耳其”。

近年来，土耳其与非洲的贸易额增长了十倍，从36亿美元增加到360亿美元。土耳其在非洲的投资已超过920亿美元。

杜兰将这一增长归功于土耳其广泛的国家机构网络，包括土耳其航空公司、Maarif基金会、土耳其合作与协调署以及尤努斯·埃姆雷研究所。

除了经济合作外，杜兰还概述了土耳其通过国防工业合作和反恐支持，为非洲的安全与稳定所做的贡献。

他提到土耳其正在进行的调解努力，包括2024年索马里和埃塞俄比亚签署的《安卡拉宣言》，以及一系列计划中的后续会谈。

在反思论坛的更广泛目标时，杜兰总结道：

“提供一个更有效讨论世界问题的平台，向所有人开放，并让人们能够聚在一起拥抱外交，而不是冲突或战争，这一点非常重要。”

谈及西方国家密切关注此次论坛的杜兰说道，

“我认为，与会者想要传达的所有信息都已按要求传达和接收。”