日本外相岩屋毅表示，中国、日本和韩国外长在东京举行会谈，三方同意加强合作。

岩屋毅在周六的三边会议后对记者说道：“我们就三边合作以及地区和国际事务进行了坦诚的意见交换，并确认将推动面向未来的合作。”

在会议开始时，岩屋毅表示：“鉴于日益严峻的国际形势，我相信我们可能正处于历史的转折点。”

“这使得通过对话与合作克服分歧和对立变得更加重要。”他补充道。

这是自2023年以来三国外长的首次会晤——此时正值美国总统唐纳德·特朗普颠覆了延续数十年的联盟关系。此次会议预计将涵盖从朝鲜核武器到贸易的议题，并为三边峰会铺平道路。

韩国外长赵太庸表示：“朝鲜半岛的和平与安全是东亚乃至世界和平与繁荣的必要条件，我希望今天能就朝鲜核问题进行坦诚的讨论。”

自由贸易谈判

中国外长王毅指出，今年是第二次世界大战结束80周年——当时中国与日本交战，而朝鲜半岛则是日本的殖民地。他表示，北京希望推进自由贸易谈判。

“我们三国应重申共同理解，即以诚实的态度面对历史并展望未来，加强东亚合作，”他说。

东京和首尔是美国的亲密盟友，两国都驻有数千名美军。他们都将中国视为区域安全的挑战，而中国是全球第二大经济体。

岩屋毅还将分别与中国和韩国外长会面，其中包括六年来首次与北京举行的高级别经济对话。

岩屋毅本周表示，此次会议将讨论中国在2023年福岛核电站废水排放后对日本海产品实施的进口禁令。