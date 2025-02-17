在争夺技术主导权的推动下，半导体行业已成为地缘政治竞争的舞台。

中国领先的科技巨头之一华为，尽管美国实施了旨在阻止此类交易的制裁，但仍被指控在其最新的人工智能技术中使用了台湾半导体制造公司（TSMC）生产的先进芯片。

上周，有报道称华为通过与中国芯片设计公司算能科技 Sophgo 和加密货币挖矿设备公司比特大陆（Bitmain）等第三方公司合作，规避了美国的贸易限制。

虽然两家公司都否认了这一指控，但公司注册记录显示，算能科技Sophgo 的联合创始人詹克团 (Micree Zhan) 也参与了 Bitmain 的创建。美国制裁后，中国一直在推动半导体行业的自给自足。

作为这些努力的一部分，华为上个月开始测试其 Ascend 100C 芯片，作为 Nvidia H100 的潜在竞争对手。

然而，华为最近不顾贸易禁令使用台积电芯片的行为再次引发了有关中国技术独立性的争论，并引发了人们对实施全球贸易限制的担忧。

据彭博社报道，华为对台积电芯片生产的依赖可能反映出中国在生产足够数量的先进芯片方面面临的持续困难，并进一步削弱这家亚洲巨头在国内生产高端芯片的能力。

走后门策略

零风险国际公司（Zero Risk International）风险分析师兼董事托尼-洛夫兰（Tony Loughran）认为，利用第三方供应商规避制裁--俗称 “走后门”--并不是什么新手段。“洛夫兰先生告诉 TRT World世界频道："走后门或第三方采购是各国多年来一直使用的方法。

他用一个历史例子解释了这一概念： “在两次伊拉克战争期间，尽管有石油出口禁令，各国还是设法在黑市上买卖石油。当需求旺盛时，通常会有人愿意建立一个有利可图的管道和解决方案"。

华为也采纳了类似的模式

Ascend 910B 处理器很可能采用台积电先进的 7 纳米技术制造，据彭博社报道，在拆解华为最新 AI 产品时发现了至少有一款此类芯片。

鉴于华为在 2020 年 8 月被列入黑名单，该公司在很大程度上依赖中芯国际集成电路制造有限公司（SMIC）等本地制造商生产芯片。

然而，据报道，中芯国际生产的人工智能芯片良品率很低（只有 20% 的产品能达到预期效果），这凸显了中国半导体行业的局限性，可能迫使华为从其他地方采购芯片。

如何运作

通过间接渠道获取受限制技术的过程往往涉及第三方企业，这些企业正式声称为合法客户提供服务，暗中却将资源转移给被禁运的机构。

“风险专家托尼-洛夫兰（Tony Loughran）解释说："这通常涉及第三方企业声称为合法客户服务，并逐渐将相关方转移到禁运国家。

在华为的案例中，芯片在到达华为手中之前可能经过了多个供应商。这种复杂的供应链使限制得以规避，而不会直接影响到相关制造商。

洛夫兰就此类应用的相关风险发出警告： “最令人担忧的是，如果半导体芯片可以如此轻易地规避限制，那么对于先进武器和防御系统等高风险领域的敏感产品，就需要更加谨慎"。

洛夫兰将此与以色列寻呼机攻击事件相提并论。

“这种情况类似于最近台湾的寻呼机被卖给第三方承包商，然后被改装成针对真主党的案件"。

他的比较说明了技术供应链监管不力的潜在后果。

为自力更生而奋斗？

自力更生的雄心已成为中国技术政策的基石，习近平主席强调，鉴于与西方的关系日益紧张，中国需要技术独立。

然而，华为最新人工智能处理器对台积电的依赖表明，这些雄心壮志离现实还很遥远。

这些报道清楚地描绘了华为难以在商业上可行的规模上生产自己的芯片。

拜登政府实行严格的出口管制后，台积电和其他供应商被禁止在没有美国商务部出口许可的情况下向华为出售产品或服务，因为他们的业务严重依赖美国技术。

为此，华为被迫将几乎所有零部件的生产本地化。这是一个成本高昂的过程，可能耗资数亿甚至数十亿美元，需要数年时间才能完成。

中芯国际的 7 纳米芯片产量有限，这表明要达到与台积电竞争所需的质量控制水平十分困难。

未来之路

由于华为获得先进半导体的争议仍在继续，洛夫兰建议各国政府和技术公司可以采取积极措施，防止未来发生此类违规事件。

他说："科技公司应与独立审计师合作，核实其供应链的完整性，尤其是在受到制裁或需要更高的安全合规性的领域。

这一措施有助于保持透明度，防止出现华为-台积电事件中出现的后门操作。

洛夫兰还谈到了联合国在监管此类活动方面的作用，并强调了国际合作的重要性。

他说："还应研究联合国的作用和可能的制裁措施，以验证美国当前的立场。

这种方法有助于建立一个全球制裁监测和执行框架，并降低未来发生违规行为的可能性。