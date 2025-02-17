政治
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格鲁吉亚最高法院驳回总统推翻选举结果的请求
宪法法院的判决为终审判决，不得上诉或复议。
格鲁吉亚最高法院驳回总统推翻选举结果的请求
佐拉比什维利于11月19日向法院提起诉讼,要求撤销10月26日选举的结果。 / Reuters
2025年2月17日

格鲁吉亚宪法法院驳回了总统萨洛梅·祖拉比什维利（Salome Zurabishvili）要求取消去年 10 月有争议的议会选举结果的诉讼。

上周五作出的裁决于周二在最高法院官方网站上公布，裁决称祖拉比什维利提出的诉讼将“不予实质性审理”。

法院还驳回了反对党 30 名议员针对格鲁吉亚梦想党（Georgian Dream）赢得多数席位的选举结果提起的另一项诉讼。

裁决进一步指出，该决定为最终裁决，不得上诉或重新审议。

持续的抗议活动

祖拉比什维利（Zurabishvili）于 11 月 19 日向宪法法院提起诉讼，要求取消 10 月 26 日的选举结果。格鲁吉亚梦想党（Georgian Dream）以 53.93% 的选票赢得 150 个议会席位中的 89 个，获得多数席位。

包括总理伊拉克利·科巴希泽（Irakli Kobakhidze）和该党名誉主席比齐纳·伊万尼什维利（Bidzina Ivanishvili）在内的格鲁吉亚梦想党官员对选举结果表示满意。

然而，祖拉比什维利拒绝承认结果，并声称选举受到了俄罗斯的干预。反对党则将此次选举称为“被窃取的选举”，并组织了反政府抗议活动，导致格鲁吉亚与欧盟的入盟谈判被搁置。

科巴希泽否认了选举舞弊指控，并表示选举中出现的任何“违规行为”都是世界其他地方选举中常见的情况。

总统尚未对法院裁决作出评论。

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