土耳其外交部长哈坎·菲丹表示，确保伊朗和以色列之间现有协议的延续，以及防止任何可能威胁该地区持久和平的停火违反，是土耳其的首要战略目标之一。

周一，菲丹在土耳其首都与英国外交大臣大卫·拉米会面后表示，安卡拉和伦敦是共享多个关键问题共同目标的战略伙伴。

他指出，“我们都是北约成员国，虽然不是欧盟的一部分，但与欧洲保持着紧密联系。”

菲丹强调了两国在经济、防务和技术领域的密切合作，并补充道：“我们的双边贸易额正稳步接近300亿美元的目标。”

更新自由贸易协定

他强调，“这是近年来我们以坚定决心追求的目标。”

他补充说，两国在这一问题上付出了巨大努力，并强调更新现有自由贸易协定对于释放更多贸易和投资机会至关重要。

外交部长还提到防务领域的持续努力，他说：“我们在国防工业领域的合作进展非常顺利。”

他说，“从‘欧洲战斗机’的采购到其他联合项目，我们的公司和机构都在高效地合作。”

他进一步指出，两国在许多全球事务上的外交政策观点一致，包括加沙战争、叙利亚、伊朗、伊拉克以及俄乌冲突，并补充说，双方都支持莫斯科和基辅之间的停火。

以色列-伊朗问题

再次谈到以色列和伊朗的冲突时，土耳其外交部长表示：“确保伊朗和以色列之间的协议得到维护，停火不被违反，并促成持久和平，目前是我们最重要的战略目标之一。”

他指出，“另一方面，通过停火和基于两国方案的解决办法结束加沙的悲剧对我们来说也至关重要。”

菲丹还感谢拉米决定解除对叙利亚的制裁。

他说，“他们还同意很快访问叙利亚。这是我们合作的重要领域”，并补充道，叙利亚的稳定和安全不仅将使该地区受益，也将惠及整个国际社会。

他总结道，“我们将在这一领域继续合作。”

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安也在安卡拉总统府接待了拉米。