据美国公民自由联盟（ACLU）称，美国移民与海关执法局（ICE）和一家私人监狱公司拒绝让巴勒斯坦活动家、哥伦比亚大学研究生马哈茂德-哈利勒（Mahmoud Khalil）抱他刚出生的儿子。维权人士认为这是对哈利勒支持巴勒斯坦活动的报复。

哈利勒现年 30 岁，是美国合法永久居民，今年 3 月因参加哥伦比亚大学的亲巴勒斯坦示威活动而在其位于纽约市的大学公寓内被捕。他在路易斯安那州中部移民和海关执法局处理中心被拘留了两个多月，而他的移民案件正在新泽西州等待审理。

“哈利勒的妻子努尔-阿卜杜拉（Noor Abdalla）在通过美国公民自由联盟发表的一份声明中说："我们带着刚出生的儿子飞了 1000 多英里（1600 公里）来到路易斯安那州，这样他的父亲就可以把他抱在怀里，但 ICE 连这一最基本的人权都剥夺了。

“这不仅仅是无情。她补充说："这不仅仅是无情，而是政府蓄意的残忍，它无情地拆散了家庭。

美国公民自由联盟（ACLU）和宪法权利中心（Centre for Constitutional Rights）表示，联邦指导方针支持父母探视子女，哈利勒的律师团队也曾多次正式提出接触探视的请求。然而，移民及海关执法局和监狱公司 GEO Group 拒绝了这一请求，理由是该监狱的 “一般禁止接触探视政策”，以及对母亲和新生儿处于不安全区域的模糊 “安全担忧”。

“宪法权利中心法律总监巴希尔-阿兹米（Baher Azmy）说："政府选择在千里之外拘留和逮捕马哈茂德，以惩罚他对巴勒斯坦人权的支持。

据《纽约时报》报道，新泽西州联邦法官迈克尔-法比亚尔兹（Michael E. Farbiarz）于周三晚间下令允许哈利勒与其妻子和律师会面。然而，该命令并未明确允许他见或抱4月21日出生的儿子迪恩。

政府在法庭文件中辩称，允许他与孩子接触探视相当于给予其他被拘留者所没有的特殊待遇。移民和海关执法局官员还辩称，将新生儿和母亲带入该拘留所并不安全，因为该拘留所并不关押妇女或儿童。

压制亲巴勒斯坦的声音

哈利勒的被捕是美国长期镇压亲巴勒斯坦声音的第一步。

哈利勒被捕几天后，特朗普政府的指控得到证实，另一名亲巴勒斯坦的印度学生巴达尔-汗-苏里（Badar Khan Suri）被捕，他是乔治敦大学的一名研究员。他的律师说，他的被捕与他妻子的巴勒斯坦身份有关。

苏里被捕后，当局要求另一名亲巴勒斯坦学生莫莫杜-塔尔自首。

3月25日，哥伦比亚大学学生钟云秀（Yunseo Chung）说，她正在起诉特朗普政府，以阻止因去年春天参加支持巴勒斯坦的抗议活动而被驱逐出美国。

同一天，塔夫茨大学博士生鲁梅萨-厄兹图尔克（Rumeysa Öztürk）因批评以色列在加沙的大屠杀而在光天化日之下被美国当局绑架。

4 月 14 日，当局在一次公民身份面谈中逮捕了 Mohsen Mahdawi，但他于 4 月 30 日获释。