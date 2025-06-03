美国驻土耳其大使汤姆·巴拉克表示，土耳其在最近于伊斯坦布尔举行的旨在结束俄乌战争的会谈中发挥了“独特”的作用。

“土耳其与俄罗斯和乌克兰都有传统的合作关系，这使他们能够建立重要的对话渠道，”他周一在接受土耳其广播公司NTV采访时说道。

巴拉克表示，土耳其被广泛认为是北约的重要盟友，但同时也展现了更广泛的地区影响力，特别是在叙利亚问题以及调解俄乌冲突方面。

他还强调了土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与美国总统唐纳德·特朗普之间的密切关系，并表示他有意帮助进一步加强这种伙伴关系。

巴拉克补充说，特朗普对俄乌战争的耐心正在逐渐耗尽。

‘人为边界与失败的政策’

谈到叙利亚问题时，巴拉克表示，美国当前在该地区的政策将与过去的做法有显著不同，他认为过去的政策大多以失败告终。

他指出，中东地区许多持续的危机源于西方自第一次世界大战以来试图按照自身利益重塑该地区的努力。

“我并不是说这对或错。但以《贝尔福宣言》为例——这是试图为犹太人群体创造一个新的自由家园的尝试。随后是《赛克斯-皮科协定》，一名英国官员和一名法国官员在一个充满部落和宗教派别的地区划定了人为边界，”他说道。

巴拉克表示，奥斯曼帝国曾有一个运作良好的体系，而划定的边界却忽视了当地的实际情况。“在这些地方划定人为边界是不可能的，但《赛克斯-皮科协定》却正是这样做的，”他说道。