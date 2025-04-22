保护记者委员会（CPJ）发布了一份安全建议，提醒计划前往美国的国际记者注意可能面临的入境限制、设备检查以及在美国移民政策预期变化下的长时间盘问。

这一建议的发布源于多家美国媒体的报道，这些报道指出特朗普政府正在考虑一项新的旅行禁令草案，该禁令可能影响40多个国家，包括伊朗、俄罗斯、委内瑞拉、叙利亚以及一些非洲国家。

CPJ表示，尤其是与禁令涉及国家有联系或报道敏感话题的记者，应“为可能进行的限制或盘问做好准备”。

该组织强调，外国媒体专业人士并不免于边境审查，并建议他们为美国海关与边境保护局（CBP）可能加强的执法措施做好准备。

CPJ指出，可能的风险包括关于政治倾向的深入盘问、电子设备（包括密码和社交媒体信息）的没收或检查，以及非美国公民记者可能被拒绝入境。

持有受限国家双重国籍的记者可能面临额外的障碍，包括更严格的筛查和入境拒绝。

CPJ表示，尽管目前尚未得知有记者因旅行禁令草案直接受到影响，但它敦促所有记者在旅行前进行风险评估，减少设备中存储的敏感信息，并了解自己在边境的法律权利。

此外，该建议还提供了一份数字安全检查清单，并为在美国境内报道的记者提供指导，包括在报道抗议活动或政治敏感话题时的注意事项。