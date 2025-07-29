文化
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卡帕多西亚成为最新加入米其林指南的土耳其地区
米其林将在今年12月于伊斯坦布尔举行的仪式上公布卡帕多克亚地区的餐厅推荐。
卡帕多西亚成为最新加入米其林指南的土耳其地区
Picturesque Cappadocia latest Turkish region to join Michelin Guides / AA
16 小时前

土耳其著名旅游胜地卡帕多克亚（Cappadocia）现已被纳入享有盛誉的米其林指南，成为该国最新一个因其卓越的美食文化而受到认可的地区。

土耳其文化旅游部长梅赫梅特·努里·厄尔索伊（Mehmet Nuri Ersoy）对这一消息表示赞赏，他称这是“一个值得骄傲的时刻”，彰显了土耳其在全球美食领域的日益重要地位。

厄尔索伊在社交媒体上表示：“卡帕多克亚将中安纳托利亚地区的古老美食传统带入现代，继伊斯坦布尔、伊兹密尔和穆拉之后，卡帕多克亚也入选了2026年米其林指南。这一成就再次凸显了土耳其在美食旅游方面的进步。”

根据土耳其文化和旅游部的声明，米其林指南国际总监关达尔·普伦内克（Gwendal Poullennec）表示，该地区因其文化和美食的多样性给评审员留下了深刻印象。

他说：“卡帕多奇亚的美食传统与其独特的地貌息息相关。这里的厨师将当地食材和农业实践融入到他们的烹饪艺术中。我们希望为旅行者提供另一个理由来访：体验卡帕多奇亚非凡的美食文化。”

卡帕多克亚是土耳其中部的一个历史悠久的地区，同时也是联合国教科文组织世界遗产地，以其“仙人烟囱”地貌、岩石雕刻的住宅和教堂以及日出热气球之旅而闻名。卡帕多克亚还以其在土炉中烤制的肉类、陶罐烤肉、发酵风味以及当地特色开胃菜而拥有丰富的美食文化。

米其林指南对卡帕多克亚餐厅的首次评选结果将于12月4日在伊斯坦布尔博斯普鲁斯四季酒店举行的颁奖典礼上揭晓，同时还将公布伊斯坦布尔、伊兹密尔、土耳其爱琴海沿岸以及穆拉地区的评选结果。

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