韩国议员周三提议弹劾总统尹锡悦宣布戒严的决定。在议会和军方之间发生混乱危机后，尹锡悦撤回了这一决定。这一事件损害了韩国的声誉。

尹锡悦周二晚间宣布的戒严令旨在禁止韩国的政治活动，并对媒体进行审查。韩国是亚洲第四大经济体，也是美国的重要盟友。

武装士兵强行进入首尔国民议会大楼，但在议会工作人员用灭火器干预后撤离。议员们拒绝了戒严决定，抗议者在外面与警察发生了争吵。

周三晚间，公民和劳工团体在首尔市中心举行烛光守夜活动，要求尹锡悦辞职。这次抗议活动让人想起了 2017 年导致前总统朴槿惠被弹劾的大规模烛光示威活动。这些团体随后组织了向总统府的游行。

韩国六个反对党向国会提交了弹劾尹锡悦的议案。尹锡悦已经面临对手和本党对其专制领导的指责。投票定于周五或周六进行。

正式提交法案的全体会议定于周三午夜（格林尼治标准时间 15:00 后）开始。

“我们不能无视非法戒严令"民主党议员金泳民告诉记者。“我们不能再让民主崩溃”。

尹锡悦的执政党人民力量党领导人要求解除国防部长金永铉的职务，并要求整个内阁辞职。国防部宣布金永铉已提出辞职。

这场危机震动了全球金融市场，导致韩国 KOSPI 指数下跌 1.4%。这使得今年迄今为止的损失超过了 7%，KOSPI 指数成为今年亚洲表现最差的主要股票市场指数。

尽管韩元保持稳定，但已接近两年来的最低点。交易商表示怀疑韩国当局正在进行干预。在此之前，韩国财政部长崔相穆和韩国中央银行行长李昌镛进行了通宵会谈。

周三晚间，崔相穆向全球金融领袖和信用评级机构发出紧急通知。根据财政部的声明，该照会指出，市场正在照常运行，财政部正在努力减轻政治动荡可能带来的负面影响。

没有具体威胁

尹锡悦在周二晚间的电视讲话中表示，戒严是必要的，以保护国家免受亲朝反国家势力的威胁，并维护自由的宪政秩序。然而，他并未指出任何具体的威胁。

几小时内，韩国国会召开会议，300名议员中有190人出席，并一致投票通过解除戒严的决议。其中，尹锡悦所在政党的18名议员也参与了投票。

总统在宣布戒严约六小时后撤回了这一决定。

在国会大楼前，抗议者高喊口号，并以掌声表达他们的喜悦。“我们赢了！”他们高呼，一名抗议者甚至敲起了鼓。

韩国总统府一名官员在电话中表示，局势尚未紧急到需要实施戒严，且紧急戒严程序也没有得到遵守，但这一决定完全在宪法框架内做出的。”

目前，朝鲜尚未对韩国发生的这一政治风波作出回应。

尹锡悦在支持率下降的情况下，将批评者称为“共产主义极权和反国家势力”，此举在韩国社会引发不安。去年11月，他否认了针对自己及其妻子的权力滥用指控，并对工会采取了强硬立场。

首尔在周三整体上看似恢复正常，列车和街道上的高峰时段交通如常繁忙。然而，现代汽车工会宣布计划在周四和周五举行罢工。此外，一些大型企业，如Naver公司和LG电子公司，建议员工居家办公。

一家大型韩国连锁超市表示，罐头食品、速食拉面和瓶装水的销量在一夜之间激增，但该超市选择保持匿名。

“这种情况让我深感不安，我对国家的未来非常担忧。” 39岁的首尔居民金炳仁（Kim Byeong-in）说道。

根据韩国宪法，若国会议员三分之二以上投票赞成，可启动对总统的弹劾程序。随后，宪法法院九名大法官中至少六人需投票支持，才能最终确认弹劾案成立。

目前，尹锡悦所在政党在拥有300个席位的国会中占据108席。

危机解除

如果尹锡悦辞职或被罢免，韩国总理韩德洙（Han Duck-soo）将在新选举举行之前，暂时领导国家60天。

华盛顿智库亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主席丹尼·拉塞尔（Danny Russel）在谈及韩国自1980年以来首次宣布戒严时表示，“作为一个国家，韩国已经度过了危机，但总统尹锡悦可能是在自毁前程。”

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）表示欢迎尹锡悦撤销戒严的决定，并在声明中表示：“我们期待政治分歧通过和平方式、遵循法治原则来解决。”

目前在韩国仍驻有大约28.5万名美军士兵。这是1950年至1953年朝鲜战争留下的遗产。

由于此次危机引发的外交后果，两国盟友之间原定的防务会谈和联合军事演习被推迟。

中国外交部长王毅表示，韩国的政治局势是“内政”。 俄罗斯则表示，正在关注韩国发生的“悲剧性”事件，并对此感到担忧。

尹锡悦是一名职业检察官，在一系列问题引发不满的背景下，以微弱优势赢得了 2022 年韩国历史上竞争最激烈的总统选举。

然而，作为一位不受欢迎的领导人，尹锡悦的支持率数月来徘徊在20%左右。在4月的选举中，反对党赢得了国会近三分之二的席位。

自1948年大韩民国成立以来，韩国已宣布戒严超过12次。 1980年，一群军方官员强迫当时的总统崔圭夏（Choi Kyu-hah）宣布戒严，以镇压要求恢复民主政府的呼声。