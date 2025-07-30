土耳其能源部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔宣布，土耳其将于本周晚些时候开始向叙利亚供应来自阿塞拜疆的天然气。这标志着自2011年叙利亚内战爆发以来，首次进行此类能源转移。

一位官员周三表示：“我们将通过靠近叙利亚边境的土耳其最南部省份基利斯，将阿塞拜疆的天然气出口到阿勒颇。”

这一行动源于土耳其和叙利亚官员在今年5月达成的一项协议。时任叙利亚能源部长穆罕默德·巴希尔表示，大马士革与安卡拉已同意通过北部管道输送天然气，以帮助缓解叙利亚严重的能源短缺问题。

在近14年的冲突中，叙利亚的电网和基础设施遭到严重破坏。包括主要城市在内的大部分地区仍然每天面临超过20小时的停电。

这项天然气协议是在去年12月巴沙尔·阿萨德被罢免后，叙利亚新政府上台几个月后达成的。新政府将重建关键基础设施和确保燃料供应列为优先事项。

天然气资源丰富的阿塞拜疆是土耳其的长期盟友，而土耳其也与叙利亚新政府保持密切关系。

本月早些时候，阿塞拜疆国家石油公司SOCAR在叙利亚总统艾哈迈德·沙拉访问巴库期间签署了一份谅解备忘录。

该协议通过土耳其协调，旨在向叙利亚供应天然气，标志着巴库在叙利亚经济复苏中日益增长的参与。