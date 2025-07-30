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土耳其将开始向叙利亚供应来自阿塞拜疆的天然气
这一举措标志着自2011年战争开始以来向叙利亚进行的首次能源输送。土耳其、阿塞拜疆和叙利亚新领导层之间在后阿萨德时期加深了重建进程中的合作。
土耳其将开始向叙利亚供应来自阿塞拜疆的天然气
The move follows a deal reached in May between Turkish and Syrian officials. / Photo: AA
10 小时前

土耳其能源部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔宣布，土耳其将于本周晚些时候开始向叙利亚供应来自阿塞拜疆的天然气。这标志着自2011年叙利亚内战爆发以来，首次进行此类能源转移。

一位官员周三表示：“我们将通过靠近叙利亚边境的土耳其最南部省份基利斯，将阿塞拜疆的天然气出口到阿勒颇。”

这一行动源于土耳其和叙利亚官员在今年5月达成的一项协议。时任叙利亚能源部长穆罕默德·巴希尔表示，大马士革与安卡拉已同意通过北部管道输送天然气，以帮助缓解叙利亚严重的能源短缺问题。

在近14年的冲突中，叙利亚的电网和基础设施遭到严重破坏。包括主要城市在内的大部分地区仍然每天面临超过20小时的停电。

这项天然气协议是在去年12月巴沙尔·阿萨德被罢免后，叙利亚新政府上台几个月后达成的。新政府将重建关键基础设施和确保燃料供应列为优先事项。

天然气资源丰富的阿塞拜疆是土耳其的长期盟友，而土耳其也与叙利亚新政府保持密切关系。

本月早些时候，阿塞拜疆国家石油公司SOCAR在叙利亚总统艾哈迈德·沙拉访问巴库期间签署了一份谅解备忘录。

该协议通过土耳其协调，旨在向叙利亚供应天然气，标志着巴库在叙利亚经济复苏中日益增长的参与。

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