土耳其
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土耳其与英国签署有关欧洲战斗机的协议
安卡拉在2023年首次表达了购买40架台风战机的愿望。土耳其一直在与相关方商讨购买40架“台风”战斗机，这些战斗机由德国、英国、意大利和西班牙组成的财团联合制造。
土耳其与英国签署有关欧洲战斗机的协议
Eurojets / Others
2025年7月23日

土耳其在其引进“台风”战斗机的努力中迈出了重要一步，与英国达成协议，使安卡拉成为这一先进战斗机的用户。

土耳其和英国于周三宣布，在伊斯坦布尔举行的2025年国际防务工业博览会（IDEF 2025）期间，双方签署了一份谅解备忘录。

这份谅解备忘录是在土耳其国防部长亚沙尔·谷莱尔与英国国防大臣约翰·希利举行高级别会谈后签署的，标志着双方在更广泛防务合作方面迈出了重要一步。

根据土耳其国防部的声明，这份协议明确了土耳其与英国就“台风”战斗机整合达成全面协议的路径。

谅解备忘录的签署恰逢土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与英国首相基尔·斯塔默通话后的一天，双方讨论了协议的进展情况。

土耳其一直在与相关方商讨购买40架“台风”战斗机，这些战斗机由德国、英国、意大利和西班牙组成的财团联合制造。

安卡拉首次提交购买这些战斗机的请求是在2023年3月。

“台风”战斗机将在英国制造，使用德国提供的组件，是一种多用途战斗机，被认为是世界上最先进的4.5代战斗机之一。

通过这项协议，土耳其在多样化其空军能力的同时，也进一步加强了与北约关键盟友的防务联系。

土耳其拥有北约第二大军队，近几个月来，多位欧洲领导人强调了安卡拉在防务领域的能力。

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