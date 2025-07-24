德国已批准向土耳其交付拖延已久的欧洲台风战斗机，为这笔重大国防出口交易扫清了重要障碍。

德国政府发言人斯特凡·科内柳斯周三在柏林的新闻发布会上表示：“国防部已向土耳其政府发送了包含出口批准的正式信函。”

就在数小时前，土耳其国防部长亚沙尔·古莱尔和英国国防大臣约翰·希利在伊斯坦布尔签署了一份谅解备忘录，内容涉及购买40架欧洲台风战斗机，这标志着安卡拉的计划取得了重大进展。

该协议是在第17届国际国防工业博览会上签署的。英国国防部称协议使这两个北约盟国朝着达成一项价值数十亿美元的出口协议“迈出了重要一步”。

斯塔默对该协议表示赞赏

英国财政大臣基尔·斯塔默对此表示欢迎。斯塔默表示：“这一协议将加强我们至关重要的国防工业，实施我们的‘变革计划’，并在当前不确定的时期保障我们和盟友的安全。”

这份谅解备忘录不仅使土耳其能够购买由英国、德国、意大利和西班牙联合生产的先进战机，还将加强北约的集体威慑态势和国防工业合作。

英国国防大臣希利表示，这笔交易将保护英国数千个技术性工作岗位，并进一步加强与安卡拉的战略联系。它将是英国自2017年以来签署的首份欧洲战斗机出口协议。

柏林的保留意见已经结束

德国的保留意见即该协议的最大障碍之一已得以消除。随着英国、德国、意大利和西班牙（欧洲战斗机的制造合作伙伴）均批准此次销售，预计未来几周内有关交付条款的正式谈判将加速进行。

此项进展也标志着土耳其与英国在国防工业和北约领域战略合作进入新纪元。