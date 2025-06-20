伊斯兰合作组织（OIC）57个成员国的外长将于6月21日至22日在伊斯坦布尔举行第51届会议，此时加沙、伊朗及更广泛的中东地区局势紧张升级。

会议将聚焦穆斯林占多数国家面临的政治、社会经济和文化挑战。预计将有超过1000名代表出席，包括观察国官员、伊斯兰合作组织相关机构及国际组织的代表。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安计划于周六的开幕式上发表讲话，重点讨论该地区日益恶化的安全环境。

同时，土耳其外长哈坎·菲丹将从喀麦隆外长勒热纳·姆贝拉·姆贝拉手中接任伊斯兰合作组织理事会轮值主席，并发表峰会开幕致辞。

在为期两天的会议中，外长们预计将讨论广泛议题，包括以色列对加沙的持续战争、加沙地带的重建工作，以及再次呼吁通过“两国方案”解决巴以冲突。

议程还将涉及以色列近期对伊朗的袭击所引发的地区影响，探讨其对地区及全球安全的意义。加强伊斯兰合作组织内部合作以应对共同挑战也将是会议的重点之一。

据外交消息人士透露，菲丹将在会议上强调土耳其在其主席任期内优先关注巴勒斯坦问题的意图。他将重申安卡拉长期以来的立场，即“两国方案”是实现公正和持久和平的关键，并称这是该地区不稳定的“根本原因”。

菲丹还可能警告以色列军事行动范围的扩大，提到其最近在黎巴嫩、叙利亚和也门的袭击，并重申土耳其决心遏制进一步的局势升级。

伊朗预计谴责以色列的侵略行为

在以色列与伊朗敌对关系加剧的背景下，伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇预计将出席周六的会议。

据土耳其外交部消息人士透露，会议可能会特别讨论以色列最近对伊朗核设施和军事设施的袭击，包括对阿拉克的洪达卜Khondab核设施的打击。

以色列军方声称其目标是该地一个未完工的重水反应堆，西方官员认为该设施可能被用于生产武器级钚。

土耳其强烈谴责这些袭击，称其违反国际法，并捍卫伊朗维护主权的权利。

巴基斯坦支持巴勒斯坦的立场

巴基斯坦副总理兼外长穆罕默德·伊沙克·达尔参议员宣布，他将在会议上重申伊斯兰堡对巴勒斯坦事业的坚定支持，并呼吁立即在加沙停火。

达尔还可能强调地区稳定的重要性，与印度实现和平，以及为巴勒斯坦人提供紧急人道主义援助的必要性。

马来西亚重申支持穆斯林团结

马来西亚外长拿督斯里莫哈末哈山将率领该国代表团，并发表国家声明，阐述马来西亚在伊斯兰合作组织框架内对共同关切问题的立场。

这些立场包括对巴勒斯坦自决权的坚定支持，应对伊斯兰恐惧症和宗教仇恨的上升，加强经济合作，以及展示符合伊斯兰合作组织目标的国家倡议。