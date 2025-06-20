土耳其共和国通讯局局长法赫雷丁·阿尔屯在X平台上发表声明表示，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬将于2025年6月20日对土耳其进行工作访问。

访问范围内总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安预计将在伊斯坦布尔接见帕希尼扬。阿尔屯在声明中表示：“亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬将于2025年6月20日对我国进行工作访问。我国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安将在伊斯坦布尔接见帕希尼扬先生。”

此次访问被视为一个重要的里程碑，因为这是亚美尼亚共和国国家元首首次以如此重要的级别访问土耳其。

亚美尼亚议会议长阿伦·西蒙尼扬强调了此次会晤的重要性，并表示：“我们将讨论地区所有问题。”

西蒙尼扬还谈到了对与阿塞拜疆紧张局势的担忧，他表示：“（与阿塞拜疆的）战争风险目前处于最低水平，我们必须努力彻底消除这些风险。帕希尼扬对土耳其的访问正是朝着这个方向迈出的一步。”

此次访问凸显了两国为发展外交关系和解决长期存在的地区冲突所做的努力。观察人士认为，此次访问是缓解南高加索地区紧张局势的一个积极信号。

在帕希尼扬访问的前一天，即周四，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫访问了土耳其并与埃尔多安举行了会谈，他称土阿联盟“不仅在地区，而且在全球都具有重要意义”。

埃尔多安重申支持“建立阿塞拜疆和亚美尼亚之间的和平”。

帕希尼扬此前仅于2023年为出席埃尔多安的就职典礼访问过土耳其一次。当时，他是首批祝贺土耳其总统连任的外国领导人之一。

2021年底即亚美尼亚在卡拉巴赫地区战争中败给阿塞拜疆一年后，安卡拉和埃里温任命了特别代表，负责监督两国关系正常化进程。

2022年土耳其和亚美尼亚在中断两年后恢复了商业航班。