土耳其家庭与社会服务部长马希努尔·奥兹德米尔·戈克塔什重申了安卡拉对巴勒斯坦和加沙儿童的支持与团结。

戈克塔什部长与巴勒斯坦社会发展部长萨玛·哈马德于周六会见了从加沙被带到土耳其的儿童。这些儿童因以色列的袭击而被撤离。

两位部长在安卡拉的比尔肯特传统体育青年与体育俱乐部与孩子们共度时光。他们参与了射箭活动，并观看了孩子们骑马。

活动结束后，戈克塔什对记者表示：“正如我们昨天所做的那样，今天、明天以及未来，我们将继续与我们的巴勒斯坦兄弟和加沙的孩子们站在一起。”

戈克塔什对加沙妇女和儿童的遭遇表示悲痛，她们是以色列袭击的主要受害者。她说：“以色列在全世界眼皮底下进行的种族灭绝中，无视任何道德价值，不幸的是，他们在继续轰炸学校和医院。”

她还表示，在土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的领导下，土耳其将继续声援巴勒斯坦人民。

加沙的食品和人道主义援助危机

戈克塔什在与哈马德（Samah Hamad）部长一起参观教育、卫生服务和社会心理支持领域开展的工作时，戈克塔什强调了土耳其对这一问题的承诺，并重申他们将继续声援巴勒斯坦兄弟姐妹和加沙儿童。

哈马德对能与加沙儿童在一起感到自豪，并赞扬了土耳其家庭与社会服务部在为从加沙撤离的病童及其在土耳其接受治疗的父母提供帮助方面所做的工作。她对戈克塔什密切关注他们的需求表示感谢。

“我们确信，加沙持续的袭击和饥饿影响了每一个巴勒斯坦人，”哈马德说。“近80天来，没有任何食品或人道主义援助抵达加沙。家庭没有水、医疗或教育机会，许多人已经死亡。今天我们见到的大多数孩子都失去了亲人。”

哈马德表达了感激之情，并希望此次访问能够加强两国之间的联系，成为“两个国家因共同事业而团结的象征”。

戈克塔什补充说，在埃尔多安总统将2026年至2035年指定为“家庭与人口十年”之后，土耳其将在教育、医疗、就业、劳动和社会领域优先推行以家庭为中心的政策。