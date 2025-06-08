台湾海巡署周日与军方联合举行演习，以加强联合行动能力，面对台北政府所称的来自中国日益增长的“灰色地带”威胁。中国声称台湾是其领土的一部分。

台湾多次抱怨中国在岛屿周边进行的活动，例如切断海底电缆和采砂，这些行为旨在施加压力而非直接对抗。

通常情况下，台湾海巡署是第一时间做出反应的部门。

在演习中，海巡署与内政部的救援直升机以及陆军的医疗后送直升机合作，登船并重新控制船只，同时撤离伤员。

演习结束时，一架海军反潜直升机飞越现场，与医疗后送和救援直升机一同出现。这是首次在此类场景中多架直升机共同参与，海巡署表示。

“台湾一直面临来自中国的持续灰色地带侵犯，但我们的海巡同仁始终站在第一线执法，保护台湾人民的生命和安全，”赖清德在演习现场对观众表示，其中包括美国驻高雄的最高外交官尼尔·吉布森。

赖清德还表示：“政府将继续整合各部门的力量，增强全社会的韧性，以捍卫国家安全，维护台湾的民主与自由。”

先进舰艇的参与

一旦爆发战争，台湾海巡署将与台湾军队联手，其日常任务是在中国在台湾周边进行军事演习时监视中国舰船。

与海军一样，海巡署目前正在进行扩充和现代化计划。

自2020年开始服役的安平级巡防舰基于海军的沱江级军舰设计。这些舰艇是先进的、高机动性的隐形舰艇，旨在靠近台湾海岸作战时对抗更大的军舰。

参与此次演习的一艘安平级舰艇配备了可安装台湾制造的雄风反舰导弹和对地导弹的发射装置，以及额外的救援设备。

台湾政府拒绝北京的主权主张，强调只有台湾人民可以决定自己的未来。