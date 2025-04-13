乌克兰外长安德里·西比哈在接受阿纳多卢通讯社采访时表示，土耳其在俄乌战争中发挥了“无可替代”的作用，不仅为维护地区稳定，还为实现公正持久的和平注入了动力。

“土耳其，特别是埃尔多安总统在和平努力中的作用非常重要。我们对此高度评价，并希望这种努力能够持续下去，”西比哈在贝莱克地区举行的安塔利亚外交论坛（ADF）期间说道。

他强调了安卡拉与基辅之间在安全和经济领域的紧密合作，并表示：“土耳其与乌克兰的关系是一种双赢的伙伴关系。”

西比哈还提到，土耳其通过黑海粮食倡议对粮食安全的贡献显著，并指出该协议对乌克兰经济产生了积极影响。他称土耳其在黑海地区的作用“至关重要”。

谈到土耳其对可持续和平的支持，西比哈表示：“我们追求公正、可持续、包容且持久的和平，并依赖像土耳其这样的伙伴的支持。”

外长还提到，自战争开始以来，乌克兰已收复了一半被占领的领土，但仍有20%的领土处于占领之下。

西比哈估算，战争每天给乌克兰造成的经济损失约为2.2亿美元，而根据世界银行的数据，国家基础设施的损失已达6000亿美元。

“未来将有大规模的重建和投资项目，我们非常欢迎土耳其企业的参与，”他补充道。

尽管面临冲突，西比哈指出乌克兰经济仍实现了3%至5%的增长率，通胀保持稳定，国防生产能力提升了六倍。

他表示，安塔利亚外交论坛“不仅仅是一个会议，它已成为一个平台，在这里我们可以聆听专家意见、交流观点、产生新想法、举行重要会谈并塑造未来趋势。”

西比哈提到，乌克兰代表团与多国代表进行了富有成效的会谈，其中包括来自11个非洲国家的外长。讨论内容集中在俄乌战争及其全球影响，特别是与非洲在粮食安全领域的合作。