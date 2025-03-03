苏丹军方领导人对土耳其提出的解决政府军与准军事对手之间长达 20 个月的暴力冲突的提议表示欢迎。

周六，在苏丹港举行的会议上，阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉要求土耳其副外交部长布尔哈内丁·杜兰向埃尔多安总统转达“苏丹领导层欢迎这一倡议”的信息。苏丹外交部长阿里·尤素福在会后举行的简报会上宣布了这一消息。

尤素夫表示：“苏丹需要像土耳其这样的兄弟和朋友”，并补充道，“这一倡议将为苏丹带来和平。”

杜兰则表示，和平进程“需要共同努力”，土耳其“已准备好承担动员其他地区参与者结束这场冲突的角色”。

上周，阿拉伯联合酋长国对土耳其“为解决苏丹当前危机所做的外交努力”表示欢迎。

阿联酋外交部在发表的声明中表示：“阿联酋完全准备好配合和协调土耳其的努力和所有外交举措，以结束苏丹冲突并找到全面解决危机的办法。”

12月初，土耳其总统埃尔多安在与布尔汉通电话时表示，土耳其可以介入“解决苏丹与阿联酋之间的争端”，防止苏丹“成为外国干涉的地区”。

紧张局势加剧

苏丹军方支持的政府一再指责阿联酋支持准军事快速支援部队（RSF）。但阿联酋一直否认这些指控。

上个月，苏丹政府声称快速支援部队使用阿联酋从邻国乍得组装的无人机发动了袭击。

苏丹战争导致布尔汉与其前副手、快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛对立。这场战争导致数万人死亡，1200万人流离失所。

此外，这个国家已将自己推向饥荒的边缘，分析人士警告说，其他国家的干预只会延长这种痛苦。