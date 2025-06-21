土耳其外长哈坎·菲丹向穆斯林国家的外交部长表示，以色列对伊朗的攻击正在将该地区拖入一场“灾难”，并呼吁世界大国必须防止战争升级为更广泛的冲突。

在伊斯坦布尔举行的伊斯兰合作组织（OIC）外长会议上，菲丹呼吁穆斯林国家与伊朗站在一起对抗以色列，并表示该地区存在一个“以色列问题”，这是由于以色列对加沙的种族灭绝战争以及对黎巴嫩、叙利亚、也门和伊朗的攻击所导致的。

“以色列在加沙犯下了种族灭绝罪，制造了血腥屠杀。不幸的是，以色列今天攻击伊朗，将整个地区拖入灾难之中，”菲丹警告道。他说，磋商中首先要讨论的是采取强硬立场制止“无止境的侵略”。

此次会议是在以色列对伊朗、黎巴嫩和加沙的袭击升级，紧张局势加剧之际举行的。

‘以色列问题’

土耳其外长强调，以色列持续不断的侵略和占领政策 “赤裸裸地 ”揭示了以色列在该地区存在着一个需要解决的问题。他在声明中将以色列的持续侵略描述为一个问题，他说："这个问题既不是巴勒斯坦人的问题，也不是黎巴嫩、叙利亚、也门或伊朗的问题。这显然是以色列的问题"。

“这不是也门、伊朗、巴勒斯坦或叙利亚的问题，真正的问题是以色列，”菲丹说道，并谴责以色列在该地区持续的侵略行为。

他补充说，土耳其在总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的领导下，随时准备支持缓和紧张局势的外交努力。

菲丹还强调，伊斯兰合作组织成员国应团结一致，并对伊朗表达坚定的支持。

“我们认为，伊斯兰合作组织成员应团结一致，反对以色列的行动，真正声援伊朗。”他补充道。