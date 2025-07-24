一名联邦法官拒绝了特朗普政府要求公开涉及臭名昭著的金融家杰弗里·爱泼斯坦在佛罗里达州的大陪审团调查记录的请求。法官指出，裁定未达到公开此类记录的法律门槛。

在西棕榈滩任职的美国地方法官罗宾·罗森伯格周三表示，2005年和2007年的大陪审团材料不属于联邦法律允许披露的任何狭窄例外情况。

特朗普的名字出现在爱泼斯坦文件中

这一裁决正值该案件因《华尔街日报》的一篇报道而再次受到关注。报道称，今年早些时候，时任总统唐纳德·特朗普被告知，他的名字出现在司法部关于爱泼斯坦的保密文件中。

根据高级政府官员的说法，该报道指出，司法部长帕姆·邦迪及其副手于5月在白宫向特朗普简报。

据称，特朗普被告知，文件中提到了他的名字和其他几位高级人物，但这些信息是基于官员所说的“未经证实的谣言”。

报道还提到，由于涉及儿童虐待和敏感受害者信息，司法部官员无意进一步公开与爱泼斯坦相关的文件。

白宫迅速谴责《华尔街日报》的报道为“假新闻”。

新发现的照片和视频

就在佛罗里达法院阻止司法部公开大陪审团记录的数小时后，该报发表了上述报道。而在纽约，类似的记录请求仍在等待裁决。

与此同时，CNN于周二播出了新发现的录像和照片，显示特朗普与爱泼斯坦交往，这进一步引发了公众对该案件的兴趣。

2019 年，爱泼斯坦被发现死于纽约监狱，当时他正在等待联邦人口贩卖指控的审判。

他的死被裁定为自杀，但由于他与政界、商界和娱乐界的知名人士有联系，这引发了广泛的阴谋论。