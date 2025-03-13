阿尔巴尼亚当局已下令所有互联网服务提供商在周四之前屏蔽对TikTok的访问。

根据电子和邮政通信管理局的一份声明，服务提供商需屏蔽与该应用相关的IP地址和DNS服务器。

总理埃迪·拉马早在去年12月就宣布了这一禁令，此前社交媒体上的一场争执导致一名14岁的学生被杀，另一名学生在首都地拉那附近的一所学校发生的斗殴中受伤。

TikTok在年轻人中拥有庞大的用户群，凭借无尽滚动的超短视频吸引了全球超过十亿活跃用户。

然而，这个中国的这一平台经常陷入无休止的争议。

该应用在美国面临间谍指控，并因涉嫌在罗马尼亚总统选举中支持极右翼候选人而受到欧盟的调查。

在阿尔巴尼亚，当局指责TikTok在促进暴力方面扮演了不良角色，包括学校中的斗殴事件。

然而，反对派呼吁举行抗议活动，称这一禁令将影响他们在即将于5月举行的议会选举中的竞选活动。

在世界其他地方，TikTok经常被指控通过不透明的算法将用户限制在内容孤岛中，并助长了虚假信息的传播，以及非法、暴力或不雅内容的扩散，尤其是在年轻人中。

包括巴基斯坦、尼泊尔和法国新喀里多尼亚地区在内的多个国家和地区曾在不同时间段内禁止使用TikTok。

TikTok 在多个国家为十几个事实核查组织提供报酬，以核实可能包含虚假信息的视频。