土耳其国家广播公司的TRT World频道在2025年纽约国际电视与电影节（NYF）上荣获四项重要奖项，再次巩固了其在国际新闻和纪录片制作领域的领先地位。

TRT World在多个类别中获得了认可，包括调查新闻、国际关系以及宣传内容等。

其中最引人注目的奖项是调查新闻类别的金奖，授予其纪录片《神圣救赎》（Holy Redemption）。

《神圣救赎》还在国际关系类别中获得了银奖。这部纪录片包含TRT国际频道（TRT World）团队潜入被占领的约旦河西岸非法激进犹太定居者团体的独家卧底拍摄画面。影片深入揭示了巴勒斯坦土地被系统性侵占、人权遭受侵犯以及当地平民日常生活的艰辛。通过大胆且毫不妥协的新闻视角，纪录片突出了国际法在这些地区经常被忽视的现状。

此外，TRT World还凭借其《TRT World周年宣传片》（TRT World Anniversary Promo）在新闻节目宣传类别中获得了银奖。这部视觉效果出色的宣传片是为纪念该频道成立九周年而制作的，成功传达了频道的编辑方向和全球愿景。

在时事类别中，纪录片《也门：第三战线》（Yemen: The Third Frontier）同样获得了银奖。该片探讨了也门持续冲突的人道主义代价，并揭示了战争鲜为人知的方面。纪录片中包含对被胡塞武装扣押的第一艘船只“银河领袖号”（Galaxy Leader）的罕见访问，以及前线的震撼画面。通过这些镜头，TRT World将全球关注引向也门日益严重的饥饿危机、医疗资源匮乏以及人道主义援助的缺失。

这些奖项标志着TRT国际频道（TRT World）的重要成就，并彰显了其在全球媒体舞台上日益增长的影响力。这些荣誉也反映了该频道对高质量新闻报道的持续承诺，以及其将被忽视的故事带给国际观众的使命。