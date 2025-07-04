土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安已抵达阿塞拜疆，参加第17届经济合作组织（ECO）峰会。这一重要的地区论坛旨在加强成员国之间的经济联系。

此次峰会在位于卡拉巴赫地区的汉肯迪市举行。周五，埃尔多安首先抵达了富祖利市，然后前往主办城市。他随行的还有多位土耳其高级官员，包括外交部长哈坎·菲丹、贸易部长厄梅尔·博拉特、交通与基础设施部长阿卜杜勒卡迪尔·乌拉洛卢，以及家庭与社会服务部长马希努尔·奥兹德米尔·戈克塔什。

埃尔多安预计将在峰会上发表讲话，届时来自10个成员国的领导人将讨论如何在贸易、能源、交通及其他关键领域加强合作。

一个战略平台

经济合作组织成立于1985年，由土耳其、伊朗和巴基斯坦共同创立。随着苏联解体后中亚和南高加索国家的加入，该组织已发展成为一个更广泛的地区性组织。其峰会为促进经济一体化、区域互联互通和政治对话提供了重要平台。

今年的会议正值南高加索地区地缘政治关注度上升之际，特别是在阿塞拜疆去年经过数十年的与亚美尼亚冲突后，全面恢复对卡拉巴赫的控制之后。土耳其作为阿塞拜疆的亲密盟友，一直支持巴库的战后发展努力，并协助扩展连接亚洲和欧洲的交通走廊，包括通过“中间走廊”项目。

埃尔多安的出席凸显了安卡拉对区域合作的持续承诺，以及与阿塞拜疆日益深化的战略伙伴关系。