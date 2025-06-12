本周，由于东京指责中国战斗机在太平洋上空“异常接近”日本巡逻机，日中关系紧张局势升级之际，日本提出正式抗议。

对此，北京批评日本近期的远程导弹试验，警告称东京日益增强的军事能力威胁地区稳定，并违反了其和平宪法的精神。

东京表示，上周末中国战斗机在太平洋上空“异常接近”日本军用巡逻机后，已向北京表达了严重关切。

这一事件发生在两艘中国航空母舰首次同时出现在太平洋，包括在日本经济水域活动之后。

日本称，本周中国航空母舰的活动被描述为“例行训练”，但显示了北京军事活动地理范围的扩大。

日本防卫省发言人周四表示，中国战斗机“异常接近”日本巡逻机。

据发言人称，周六，一架从山东号航空母舰起飞的中国歼-15战斗机跟踪了一架日本P-3C巡逻机长达40分钟，而周日，两架歼-15战斗机又跟踪了80分钟。

“在这段时间内，战斗机异常接近P-3C，两天内都在同一高度飞行，距离巡逻机仅45米。”发言人补充道。

周日，中国战斗机在日本巡逻机前方约900米处穿越空域，而P-3C以巡航速度几秒内即可到达这一距离。

“这种异常接近可能导致意外碰撞，因此我们已向中方表达了严重关切，包括向中国驻日大使吴江浩提出要求，敦促避免类似事件再次发生。”日本政府发言人林芳正对记者说道。

“政府将继续与中方在各个层面进行沟通，同时尽最大努力巡逻和监控我国周边空域，以保卫日本的领土、领海和领空。”他补充道。

美国与中国的经济紧张局势

日本防卫省声明称，日本军方人员未在事件中受伤。

类似事件上一次发生是在2014年5月和6月，当时中国苏-27战斗机在东海上空距离日本军机仅30米（约100英尺）。

当时，日本召见了中国大使，而双方互相指责对方应对此负责。

东京大学经济安全与政策创新项目主任河井大辅本周早些时候对法新社表示，航空母舰的活动时间可能与美中经济紧张局势有关。

“北京认为，美国在此时可能不愿或无法作出军事回应，因此将此视为展示其扩展军事能力的有利时机。”他说道。

日本的远程导弹

中国表示，日本测试新型12式地对舰导弹“突破了和平宪法的限制，日本自卫队不应拥有进攻性武器。”

据《南华早报》周三报道，解放军报的一篇评论指出，导弹射程的增加将对“多个周边地区构成真正威慑”。

日本的和平宪法是在二战战败后制定的。这些导弹是在周日富士山附近的年度实弹演习中测试的。

据日本媒体报道，升级版的12式地对舰导弹和高超音速滑翔弹（HVGP）将部署在日本最南端的主要岛屿九州，而HVGP可能还会部署在北部的北海道。

“事实上，日本并非在增强防御能力，而是以所谓‘反击能力’的名义迈向‘先发制人打击能力’。”解放军报批评日本的军事扩张。

新型12式地对舰导弹射程约为1000公里（621英里），而HVGP Block 1射程可达900公里（559英里），飞行速度超过5马赫。

自1947年以来，日本一直遵循二战后制定的和平宪法，长期将国防预算限制在GDP的1%左右，即约5万亿日元（335亿美元）。但近年来，由于中国和朝鲜带来的安全挑战，日本将国防预算提高至2027年达到GDP的2%的目标。