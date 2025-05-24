在土耳其第七届民族体育文化节上，传统游戏和文化遗产成为焦点，同时也融入了对逝者的缅怀。

今年的文化节特别关注在加沙被以色列杀害的数千名巴勒斯坦儿童，确保他们在庆祝活动中不会被遗忘。

文化节持续至5月25日，其中设有一个名为“团结帐篷”的区域，旨在放大加沙儿童的声音。

帐篷内布满了象征性的展示：玩具代表那些再也无法玩耍的孩子，横幅呼吁支持巴勒斯坦，还有以加沙为灵感创作的油画，这些油画被用于义卖筹集资金。

一个西瓜形状的巴勒斯坦地图标志着该区域，而一件沾满血迹的记者防弹衣则令人震撼地提醒人们在冲突中牺牲的媒体工作者。

游客还可以获得抵制指南，旨在提高意识并推动对以色列采取行动。

在接受阿纳多卢通讯社采访时，文化节的协调员之一图莱·戈克奇门（Tulay Gokcimen）描述了帐篷内模拟爆炸声和尖叫声的体验带来的冲击力。

“我们告诉游客，‘加沙的人每天24小时都在听到这些声音——而你们连一分钟都无法忍受，’”她说道。

戈克奇门强调了玩具展示背后的意义：“如果以色列没有犯下种族灭绝罪，这些孩子本可以玩这些玩具。他们本可以像你们一样，走在这个文化节上。”

通过这一文化平台，民族体育文化节将传统与良知相结合，在庆祝的同时也为团结提供了空间。