美中两国高级官员表示，在伦敦举行的为期两天的高级别会谈后，双方已就推进贸易问题达成了一个“框架”协议。

美国商务部长霍华德·卢特尼克周二表示，他对稀土矿物和磁体相关问题在协议实施过程中“将得到解决”表示乐观。

不过，官员们在伦敦历史悠久的兰开斯特宫经过一天的会谈后表示，这一框架协议仍需华盛顿和北京的领导人批准。

各方的目光都集中在谈判结果上，因为双方试图克服在出口限制问题上的僵局。此前，美国官员指责北京在稀土出口审批上行动缓慢。

作为全球最大的两个经济体，中美双方还在寻求一项更持久的休战协议，以缓解不断升级的关税战，目前关税已被暂时降低。

美国贸易代表贾米森·格里尔对记者表示：“我们正在尽可能快地推进。我们对与中方的接触感到积极。”

中国国际贸易谈判代表李成刚在单独对记者讲话时表示：“我们的沟通非常专业、理性、深入且坦诚。”

李成刚希望伦敦会谈取得的进展能够帮助增进双方的互信。

日内瓦协议

此次会议是在美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平上周通电话之后举行的。特朗普随后表示，这对我们两国来说都是非常积极的结果。

双方希望在5月12日于日内瓦达成的协议基础上继续推进。当时双方同意暂停大部分关税90天，并撤销自4月初以来因特朗普宣布对美国贸易伙伴实施“对等”关税而采取的措施。

不过，近几周来，双方相互指责对方违反了协议。