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菲律宾拒绝中国对有争议岛礁提出的"主权"主张
菲律宾和中国在南中国海问题上已经进行了数月的对峙。北京声称对该海域拥有几乎全部的主权,但国际裁决认为其主张没有法律依据。
菲律宾拒绝中国对有争议岛礁提出的"主权"主张
Tensions between China and the Philippines over the South China Sea continue to escalate. / AP
2025年4月28日

菲律宾周一谴责中国官方媒体关于南海争议岛礁被北京控制的“不负责任”报道，称现状并未改变。

桑迪凯礁（Sandy Cay）位于中业岛（菲律宾称为Pag-asa）附近，菲律宾在该岛驻扎了部队并设有海岸警卫队监测基地。

中国中央电视台（CCTV）周六报道称，中国海警已于4月中旬对桑迪凯的一部分——铁线礁（Tiexian Reef）“实施了海上管控”。

菲律宾国家安全委员会发言人乔纳森·马拉亚（Jonathan Malaya）在周一的新闻发布会上表示：“中国海警关于（桑迪凯沙洲）被占领的说法完全不属实。”

他补充道：“中华人民共和国利用信息空间进行恐吓和骚扰，这显然是一个‘捏造’的故事，传播这样的信息是不负责任的行为。”

‘主权宣誓’

中国中央电视台周六发布了一张照片，显示四名海警人员在岛礁的白色表面上与国旗合影，称这是一次“主权宣誓”。

目前没有迹象表明中国已永久占领或在该岛礁上建造任何设施。桑迪凯是南沙群岛中的一组小型沙洲。

过去24小时内，菲律宾和中国海警均发表声明，称各自成功在该岛礁上登陆以行使主权主张。

近几个月来，北京和马尼拉相互指责对方导致南海若干争议地形的生态退化。

目前，美国和菲律宾军队正在进行联合演习，北京方面表示这些演习威胁了地区稳定。

自上周双边“肩并肩”（Balikatan）演习开始以来，有报道称中国军舰出现在菲律宾水域，据称曾接近菲律宾北部巴布延岛（Babuyan Island）约2.23海里（约4公里），其中包括山东号航空母舰。

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