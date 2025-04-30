据外交消息人士透露，土耳其副外长努赫·耶尔马兹将于周三在国际法院（ICJ）发表口头声明。

消息人士称，耶尔马兹的发言将是关于以色列在被占领的巴勒斯坦领土上对联合国、国际组织及第三国的责任的咨询程序的一部分。

2024年12月19日，联合国大会通过了一项决议，要求国际法院就以色列在被占领的巴勒斯坦领土（包括东耶路撒冷）的行为的法律后果提供咨询意见。

该决议重点关注以色列在国际法下的义务。

包括土耳其在内，共有52个国家共同提议了这项决议。

在决议通过后，国际法院邀请联合国、其成员国以及拥有观察员身份的巴勒斯坦国提交书面和口头声明。

土耳其已于2月27日提交了书面声明。

总共有45个国家和国际组织提交了书面意见。

伊斯兰合作组织、阿拉伯联盟和非洲联盟在提交正式请求后也被允许参与此案。

国际法院已安排于4月28日至5月2日举行口头听证会。

在听证会期间，预计将有44个国家和组织发表口头声明。

副外长耶尔马兹将于周三当地时间下午4点（格林尼治时间13点）代表土耳其发表声明。

国际法院是联合国的主要司法机构。

它负责解决国家之间的法律争端，并就联合国大会或其他授权机构提交的法律问题提供咨询意见。

所有联合国成员国都是国际法院规约的缔约方，并可以向法院提起法律案件。

然而，只有特定的联合国机构和组织可以请求咨询意见。