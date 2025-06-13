土耳其外交部强烈谴责以色列近期对伊朗的袭击，称这些袭击违反国际法，是威胁地区和全球稳定的严重挑衅行为。

“我们强烈谴责以色列对伊朗的袭击，这违反了国际法，”土耳其外交部在周五的一份声明中表示。

“这是以色列在地区实施战略性破坏政策的一种挑衅行为。”

安卡拉警告称，袭击的时机表明以色列政府对外交毫无兴趣。

“袭击的时机显示，内塔尼亚胡政府不愿通过外交手段解决任何问题，并愿意为了自身利益冒着破坏地区稳定和全球和平的风险，”声明继续说道。

外交部敦促以色列立即停止军事行动。

“以色列必须立即停止其可能导致进一步冲突的侵略行为，”声明中写道，并重申土耳其反对中东地区更多流血事件的立场。

“我们重申，我们不希望看到中东地区更多的流血和破坏，”声明补充道，并呼吁国际社会采取行动。

“我们呼吁国际社会采取紧急行动，防止战争蔓延。”

‘以色列的侵略是对全世界的威胁’

与此同时，土耳其正义与发展党（AK党）表示，以色列对伊朗的夜间袭击“没有任何合法性或正当理由”。

“这是野蛮的侵略行为，”该党发言人奥梅尔·切利克周五在X平台上写道。

通过这次袭击，以色列“进一步加剧了其点燃整个地区的野蛮攻击行为，”他表示，并以最强烈的措辞谴责这一“非法”袭击。

他呼吁全世界关注土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡政府种族灭绝行为后果的警告。

核科学家被杀

在国际社会对以色列在加沙的种族灭绝行动压力日益增加之际，以色列再次发动新一轮袭击以转移注意力，切利克表示。

以色列在美伊谈判进行期间发动这次袭击，“再次表明以色列敌视所有外交努力，”他说道。

“以色列的侵略是对全世界的威胁，”切利克补充道，并呼吁国际社会采取联合的具体措施应对。

以色列周五早些时候对伊朗发动了大规模军事行动，出动200架飞机，目标是其核计划和远程导弹能力。袭击中，高级军事官员和核科学家被杀。