随着西方国家向埃里温提供武器，高加索地区的和平希望正在迅速破灭。阿塞拜疆将作出何种反应仍是一个大问号。

拜登政府和全球议程都将目光集中在中东和乌克兰战争等危机上，其他地区，特别是南高加索地区的挑战似乎被忽视。

十月第一周，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫向亚美尼亚和西方国家发出了严厉警告，反对他们在历史转折时期武装埃里温的行为。

阿利耶夫是在新建城市贾布拉伊尔向曾经流离失所的民众发表讲话的。贾布拉伊尔2020 年被彻底摧毁后获得解放。

活动期间，阿利耶夫总统质疑西方国家向亚美尼亚运送武器的目的。他说，阿塞拜疆是否会保持沉默，还是会等待新建的建筑物再次被这些武器摧毁？

阿利耶夫强调，阿塞拜疆将采取一切必要措施，确保国家未来的安全和发展。他补充道：“他们一方面谈论和平、撒谎，另一方面却在进行大规模军备。”

9 月份总统顾问建议对亚美尼亚武装部队实施相应的类似于伊拉克-科威特战争后对伊拉克实施的限制。

他说，这样的举措是合理的，因为亚美尼亚是第二次世界大战后的国际体系中为数极少的试图以武力夺取邻国领土的几个国家之一。

阿塞拜疆官员的这些声明与阿塞拜疆和亚美尼亚最近表达的对和平的谨慎乐观态度相矛盾并给这一进程蒙上了阴影。

但这些信息值得更加严肃、认真地得到关注。

谈判进展缓慢以及亚美尼亚持续的军事化行动使和平解决的脆弱希望受到威胁。阿塞拜疆媒体频繁报道亚美尼亚运送武器的情况，许多阿塞拜疆专家认为，亚美尼亚故意阻挠谈判，以便为武器集结和可能的复仇争取时间。

此外，还存在其他矛盾。亚美尼亚声称阿塞拜疆的军事预算已达到其GDP的14-15％，而埃里温自身则通过将其军费开支较去年同期增加46％来进一步巩固其军备实力。

不顾全球形势复杂，亚美尼亚仍设法从其他相互冲突地区的资源中采购武器。

伊朗国际新闻社7月份报道消息称，除了从法国获得凯撒榴弹炮等武器以及从美国获得军事援助外，德黑兰和埃里温还签署了一项价值 5 亿美元的重要武器协议。

此外，作为集体安全条约组织成员国，亚美尼亚继续从俄罗斯接收进攻性军事装备。

驾驭外交水域：阿塞拜疆的崛起和亚美尼亚被孤立

阿塞拜疆会主动出击吗？

随着亚美尼亚增加挑衅性武器的采购，阿塞拜疆可能会首先出击。

就连前欧安组织明斯克小组美方联合主席詹姆斯·沃利克也指出，在亚美尼亚和阿塞拜疆即将签署和平协议之际，亚美尼亚从法国购买武器的行为使两国关系变得复杂。

沃利克表示，法国只有在达成和平协议后才能与亚美尼亚完成任何武器交易。

“主动出击战”这一概念在美国入侵伊拉克和阿富汗之前被布什政府纳入国家安全政策时受到了一定扭曲，但它与“保护性战争”有着本质区别。

关键区别在于时间：主动出击战针对近期威胁，而防御战针对长期潜在威胁。这一区别非常重要，因为很多人将两者相互混淆。

主动出击战一般被视为基于迫在眉睫威胁且拥有可靠证据的“必要战争”。国际法特别是《联合国宪章》第五十一项条款规定其是正当的。

而保护性战争则被视为基于战略考量而做出的“选择性战争”，当代学者普遍认为是一种不正当的侵略行为。

如果没有亚美尼亚的武器装备努力和和平协议，阿塞拜疆的任何军事行动都将是主动出击战，而不是防御行动。

亚美尼亚 30 年来占领国际公认的阿塞拜疆领土进一步强化了这一点；这一占领随着埃里温在 2020 年的战争中失败而结束，而非随着自愿撤离而结束。

因此，根据国际法，第二次卡拉巴赫战争是符合《联合国宪章》第五十一条的自卫行为。

2020年战争后，阿利耶夫总统多次警告称，如果阿塞拜疆意识到任何来自亚美尼亚的威胁，将采取行动消除来自亚美尼亚领土的这些威胁。

但同时他强调，阿塞拜疆没有进攻亚美尼亚的计划，并保证不会发生第三次战争。

新篇章

对合法军事目标的主动出击可能会为阿塞拜疆和亚美尼亚长期冲突开启新的篇章。

首先所有军事行动均在国际公认的阿塞拜疆领土上进行，伴随这些行动产生种种破坏和悲剧。

但未来的冲突可能会在亚美尼亚领土上进行。在2020年战争期间，阿塞拜疆军队特别避免进入亚美尼亚被承认领土，将其行动仅限制在阿塞拜疆境内。

此外，阿塞拜疆还注意不进入卡拉巴赫境内亚美尼亚人聚居的地区以及部署保护平民的俄罗斯维和部队的地区。

尽管阿塞拜疆拥有军事能力，但为了避免平民伤亡，阿塞拜疆还是选择避开这些地区。

除此之外，在2020年的战争中，阿塞拜疆的行动仅仅集中在阿塞拜疆人有史以来占多数的地区。

在亚美尼亚公认领土上发生的唯一一次政变是针对远离平民区的军事目标。 2020年10月14日阿塞拜疆摧毁了亚美尼亚的一个导弹系统；该导弹系统曾针对阿塞拜疆平民发动袭击。

此次袭击是在发动新一轮导弹系统袭击之前进行的。

因为亚美尼亚对远离冲突地区的城市占贾、巴尔达和卡拉尤苏夫利等发动袭击，并造成了大量平民死亡。

他们在袭击中使用了国际禁用的集束弹药和飞毛腿B导弹。

人权观察组织随后证实，亚美尼亚军队在冲突期间对阿塞拜疆平民进行了无差别的袭击。

亚美尼亚依靠集体安全条约组织的安全保护伞，认为其对偏远定居点的袭击不会受到惩罚，因为它认为阿塞拜疆无法做出反应，或任何反应都会促使俄罗斯进行干预以保护其盟友。

如今亚美尼亚继续军备。为获取西方的支持，亚美尼亚似乎致力于挑起阿塞拜疆与西方间的对抗。

第二次卡拉巴赫战争后，阿塞拜疆在亚美尼亚公认领土内的唯一一次主动出击发生在2022年9月12日。

当时阿塞拜疆军队使用精确制导弹药摧毁了位于亚美尼亚境内价值超过10亿美元的亚美尼亚军事基础设施，没有造成平民伤亡。

当时这一基础设施对阿塞拜疆脆弱且刚刚获得解放的卡尔巴贾尔和拉钦地区构成了巨大威胁。

阿塞拜疆的主要担忧有两个：亚美尼亚在法国、印度、伊朗和美国的支持下走向军事化，以及亚美尼亚国内复仇情绪的高涨。

阿塞拜疆当局和媒体一直大声警告亚美尼亚社区和亚美尼亚的外国支持者。

由于彼此之间存在深深的不信任，阿塞拜疆提出了两项​​关键要求，以获得亚美尼亚在卡拉巴赫问题上没有任何隐藏议程的保证：首先，亚美尼亚应从宪法中删除吞并条款。第二，两国应共同申请解散明斯克集团。

阿塞拜疆不仅不信任亚美尼亚，也不信任西方。

甚至在 2020 年战争之前，阿塞拜疆就坚信西方在卡拉巴赫冲突问题上表现出自由主义的虚伪。

亚美尼亚不断增强军备以及得到法国、美国等国的支持进一步加强了这种感觉。

谴责和警告阿塞拜疆是一回事，向占领阿塞拜疆领土的国家提供武器则是另一回事——这无助于促进地区的和平与信任。

如果西方真的打算保护亚美尼亚免受阿塞拜疆的“假想攻击”，那么还有比提供武器更有效的保护手段。