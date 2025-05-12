土耳其在反恐斗争中进入关键新阶段，全社会对建设无恐怖主义未来的决心愈发坚定。

土耳其通讯署署长法赫雷丁·阿尔通周一在其X账号上表示，PKK宣布解除武装并自我解散，这清楚地表明了在总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安领导下取得的进展。

阿尔通指出，这一发展是“无恐怖主义土耳其”进程中的重要一步，进一步巩固了引领这一旅程的国家决心。

他说，“土耳其在超过40年的冲突中付出了巨大的牺牲，付出了沉重的代价，经历了艰难困苦，最痛苦的是失去了无数为祖国服务的儿女。”

他补充道：“在这一重要时刻，我们以最深的敬意、哀悼和感激之情缅怀我们珍贵的烈士——正是他们无与伦比的牺牲让我们走到了今天。”

和平、稳定与正义

阿尔通明确表示，“无恐怖主义土耳其”进程既不是短期行动，也不会一夜之间结束。这是一个长期努力，根植于国家为所有公民创造和平、稳定和无暴力环境的愿望。

他强调，土耳其国家凭借其丰富的经验、能力和制度知识，将继续不懈努力，确保和平、稳定与正义得以实现。

为了确保这一进程的健康推进，阿尔通表示将采取必要措施，每一步都将以透明、谨慎和坚定的态度推进。

他说，“国家采取的每一步都将以极大的敏感性和清晰度进行，每一个行动都将是深思熟虑且坚定的，确保进程不间断地继续。”

埃尔多安总统的领导

阿尔通还强调了土耳其人民的重要支持，他说：“我们高贵的民族始终支持我们的国家、政府和总统的政治意志——在每一个机会中表达他们的支持。”

在反映这一进程的包容性和团结性时，阿尔通提到民族行动党主席德夫莱特·巴赫切利发起这一阶段的呼吁，并赞扬了埃尔多安总统在推动这一进程中的领导作用。

他说：“这是迈向无恐怖主义土耳其的旅程——一个国家与人民并肩同行的旅程”。

阿尔通最后表达了希望，希望这一进程不仅能为土耳其带来持久的和平和积极成果，也能惠及更广泛的地区。