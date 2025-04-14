根据一份报告，美国国务院未发现土耳其籍研究生鲁梅伊萨·厄兹图尔克（Rumeysa Ozturk）参与反犹太活动或支持恐怖组织的证据。厄兹图尔克目前在马萨诸塞州塔夫茨大学攻读博士学位。

《华盛顿邮报》周日报道称，美国国务院在今年三月的一份内部备忘录中得出结论，特朗普政府关于厄兹图尔克支持巴勒斯坦抵抗组织哈马斯或参与反犹太主义及暴力活动的指控没有依据，因此没有理由撤销她的签证。

据匿名消息人士向《华盛顿邮报》透露，这份备忘录指出，国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）缺乏足够的理由根据一项允许以维护国家外交政策利益为由撤销签证的条款来取消厄兹图尔克的签证。

厄兹图尔克是一名富布赖特学者，同时也是塔夫茨大学儿童与人类发展专业的博士生，她在光天化日之下，在位于萨默维尔的公寓外被蒙面的美国移民和海关执法局 (ICE) 特工绑架。

她的拘留与亲以色列网站“金丝雀任务”（Canary Mission）的网络攻击有关。该网站因她在2024年3月与他人共同撰写的一篇文章而对她进行攻击。文章刊登在塔夫茨大学校报《The Tufts Daily》，批评了学校对以色列在加沙的暴行的回应。

国土安全部（DHS）高级官员安德烈·沃森（Andre Watson）向国务院同行发送的一份备忘录中称，“厄兹图尔克在2023年10月7日哈马斯对以色列的恐怖袭击后，参与了反以色列的活动。”

备忘录特别提到，她“共同撰写了一篇评论文章”，呼吁塔夫茨大学“披露其投资，并从与以色列有直接或间接联系的公司中撤资”。

根据《华盛顿邮报》审阅的另一份备忘录，国土安全部建议根据《移民与国籍法》的相关条款撤销厄兹图尔克的签证，该条款要求国务卿有“合理理由”相信某人的存在对美国政策构成“不利后果”。

备忘录指出，美国政府数据库中没有显示任何与厄兹图尔克相关的恐怖主义信息。另一份内部文件还表示，签证撤销将是“秘密进行”，即她不会事先被告知。

在三月的每日新闻发布会上，当被问及此事时，国务院发言人塔米·布鲁斯（Tammy Bruce）表示，她无法讨论“正在法院审理的案件”。

布鲁斯说道，“国土安全部显然认为她犯下了需要拘留的罪行，”但未进一步说明或提供证据。

厄兹图尔克的案件是针对批评以色列在封锁加沙地带种族灭绝行为的亲巴勒斯坦学生的众多案例之一。

3月8日，执法部门逮捕了马哈茂德·哈利勒（Mahmoud Khalil），他曾在去年春天领导哥伦比亚大学的亲巴勒斯坦抗议活动。特朗普称赞了他的逮捕，并表示这是“众多行动的第一步”。

特朗普在没有证据的情况下指控哈利勒支持哈马斯。哈利勒否认与该组织有任何联系。一名美国法官于4月12日裁定他可以被驱逐出境。

在哈利勒被捕几天后，另一名亲巴勒斯坦学生巴达尔·汗·苏里（Badar Khan Suri），一名乔治城大学的印度研究员，也被逮捕。他的律师表示，他的被捕是因为他妻子的巴勒斯坦身份。

在苏里被捕后，执法部门又针对另一名亲巴勒斯坦学生莫莫杜·塔尔（Momodou Taal），要求他自首。

3月25日，哥伦比亚大学学生尹书正（Yunseo Chung）表示，她起诉特朗普政府以阻止因去年春天参与亲巴勒斯坦抗议活动而被驱逐出美国。

其他学生，如勒卡·科尔迪亚（Leqaa Kordia）、兰贾尼·斯里尼瓦桑（Ranjani Srinivasan）和阿里雷扎·多鲁迪（Alireza Doroudi），要么被拘留，要么选择自愿离开该国。