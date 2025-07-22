土耳其
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土耳其将与马来西亚签署战术车辆协议
土耳其陆地车辆制造商 Katmerciler 将在伊斯坦布尔举行的土耳其主要国防工业展览会上展出其防雷 HIZIR 车辆和一种独特的无人驾驶陆地车辆。
土耳其将与马来西亚签署战术车辆协议
Ove godine, na IDEF-u će biti predstavljeno više od 400 globalnih brendova. / AA
2025年7月22日

土耳其陆地车辆制造商 Katmerciler 宣布，将于本周在伊斯坦布尔举行的国际国防工业博览会（IDEF 2025）期间与马来西亚签署有关其轻型战术车辆 “EREN ”4×4 的协议。

卡特米勒公司将携其防雷伏击人员输送车 “HIZIR ”和O-IKA 2无人地面车的特殊版本参加IDEF 2025，这是土耳其唯一一款配备遥控武器平台和跟踪系统（UKAP）的无人地面车。

HIZIR 具有坚固耐用的装甲、V 型单体车身和吸能座椅，可抵御地雷和简易爆炸装置。该车配有 400 马力的发动机，在农村和城市激烈冲突条件下都能提供高性能。遥控武器系统可锁定移动目标。

HIZIR 可搭载 9 名人员，时速可达 120 公里，爬坡能力达到业界领先的 70%。

另一方面，UKAP 是 Katmerciler 的首个无人陆地车概念，它结合了土耳其两家国防工业公司 Katmerciler 和 Aselsan 的技术，配备了 Aselsan 的 SARP 遥控武器系统和卫星通信系统。

UKAP 的爬坡能力为 60%，侧坡能力为 40%，可以跨越 900 毫米的壕沟，克服 400 毫米的垂直障碍，有效载荷可达 1 公吨。

UKAP 平台配备有热像仪、移动照相机和传感器，具有多种功能：可用作边境侦察车，执行扫雷任务，可用作救援车辆，其防弹车舱可将伤员从冲突地区撤离，还可运载货物、弹药和设备，必要时还可牵引重型车辆。

Katmerciler 公司执行董事会副主席 Furkan Katmerci 告诉阿纳多卢通讯社，该公司将在 2025 年伊斯坦布尔国际国防论坛期间与马来西亚 DEFTECH 公司就 EREN 4×4 正式签署新的合作协议，两家公司的首席执行官将出席签字仪式。

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