土耳其
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埃米内·埃尔多安与教皇利奥十四世会晤
土耳其共和国第一夫人表示，两国解决方案对于巴勒斯坦实现公正和可持续的和平是必要的。
埃米内·埃尔多安与教皇利奥十四世会晤
Turkish First Lady Emine Erdogan and Pope Leo XIV also addressed environmental issues during their meeting. Photo: X/@EmineErdogan / Others
2025年7月2日

土耳其共和国第一夫人埃米内·埃尔多安呼吁基督教世界采取更坚定的立场，以帮助结束加沙的人道主义危机，同时对梵蒂冈支持以色列和巴勒斯坦冲突的“两国方案”表示欢迎。

埃尔多安在周三会面后通过社交媒体发表声明时表示，“我很高兴在访问梵蒂冈期间，与天主教世界的精神领袖、梵蒂冈国家元首教皇利奥十四世会面。这次访问是为了参加由梵蒂冈社会科学院主办的‘基于兄弟情谊的经济：伦理与多边主义’活动。”

她说，“我们的讨论主要集中在加沙正在发生的人道主义悲剧上，我们交换了意见，强调基督教世界采取更强有力立场的重要性，以实现持久的停火并确保人道主义援助的全面到位。”

土耳其第一夫人补充道：“我对梵蒂冈支持‘两国方案’表示满意，因为这是实现巴勒斯坦公正和可持续和平的基础。”

埃尔多安与教皇利奥十四世还在会谈中讨论了环境问题，特别是土耳其的“零废弃”倡议。

她说，“我们一致认为，气候危机是全人类共同关注的问题，无论信仰或地理位置如何，在此背景下，我强调了土耳其与梵蒂冈在应对气候变化方面合作的巨大潜力。我们还评估了可以共同努力的领域。”

她在声明的最后感谢教皇利奥十四世的“热情款待”，并补充道：“我希望他肩负的这一历史责任能为天主教世界和全人类带来积极成果。”

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