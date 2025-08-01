在土耳其西南部的古城老底嘉（Laodicea）——联合国教科文组织世界遗产名录的预备名单之一——考古学家发现了一座有2000年历史的议会建筑，被认为是这座古代大都会的行政中心。

这一发现是在2025年的考古发掘季中取得的，标志着在这座城市22年考古与修复工作的一个重要里程碑。老底嘉位于现代土耳其代尼兹利省，其历史可以追溯到公元前5500年。

此前在老底嘉的考古发现包括雕刻精美的石灰华块、近3米高（约10英尺）的罗马皇帝图拉真雕像、图拉真喷泉、一位祭司的头部雕像，以及描绘荷马史诗《奥德赛》中可怕怪物斯库拉（Scylla）的群雕。

今年的工作重点是这座古代议会建筑，考古学家认为它曾是城市的政治和司法中心。发掘中发现了一座独特的议会建筑，其外墙呈五边形，内部平面为六边形，这种设计在古代安纳托利亚地区前所未见。