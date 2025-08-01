2025年8月1日
在土耳其西南部的古城老底嘉（Laodicea）——联合国教科文组织世界遗产名录的预备名单之一——考古学家发现了一座有2000年历史的议会建筑，被认为是这座古代大都会的行政中心。
这一发现是在2025年的考古发掘季中取得的，标志着在这座城市22年考古与修复工作的一个重要里程碑。老底嘉位于现代土耳其代尼兹利省，其历史可以追溯到公元前5500年。
此前在老底嘉的考古发现包括雕刻精美的石灰华块、近3米高（约10英尺）的罗马皇帝图拉真雕像、图拉真喷泉、一位祭司的头部雕像，以及描绘荷马史诗《奥德赛》中可怕怪物斯库拉（Scylla）的群雕。
今年的工作重点是这座古代议会建筑，考古学家认为它曾是城市的政治和司法中心。发掘中发现了一座独特的议会建筑，其外墙呈五边形，内部平面为六边形，这种设计在古代安纳托利亚地区前所未见。
这座建筑可以追溯到公元前1世纪晚期，可容纳600至800名成员，并一直使用到公元7世纪。座位上的铭文显示了议会中长者、青年和市民的身份。一座坐姿雕像可能代表一位首席法官，其头部后来被替换，暗示了领导层的变迁。
这座遗址周围环绕着政治广场、档案厅、大型浴场以及该地区最大的体育场，进一步证明了老底嘉作为罗马行政和司法中心的重要地位。