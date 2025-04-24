据当地媒体报道，关于乌克兰问题的高级别和平谈判将于周三在伦敦继续进行，但关键国家的高级外交官将不会参与。

此前计划由各国外长参与的会议被推迟后，目前，由英国、美国、法国、德国和乌克兰的高级官员主导讨论。

据报道，该调整正值美国政府对基辅和莫斯科施加更大压力，要求双方达成停火协议之际。

天空新闻（Sky News）指出，与当前对冲突解决的紧迫性形成鲜明对比的是，此次谈判的外交代表级别有所降低。

据悉，一项由美国支持的和平提案预计将在谈判中占据主导地位，其中包括可能承认俄罗斯对克里米亚的吞并以及阻止乌克兰加入北约的内容。然而，乌克兰总统泽连斯基周二已明确拒绝这一提议。

‘技术性会议’

英国外交大臣大卫·拉米在社交媒体平台X上发表评论，他表示与美国国务卿马可·鲁比奥进行了“富有成效的通话”。

“英国正在与美国、乌克兰和欧洲合作，争取和平，并结束普京的非法入侵，”拉米在社交平台上说道。“谈判正在加速进行，官员们将在明天于伦敦会面。这是对乌克兰、英国以及整个欧大西洋安全至关重要的时刻。”

鲁比奥也在社交媒体平台X上分享了他的看法，他提到与拉米进行了“富有成效的对话”。

国务卿鲁比奥说：“我们的团队期待与乌克兰和英国同行进行实质性且良好的技术性会议。我期待继续跟进在伦敦持续的讨论，并在未来几个月内访问英国。”