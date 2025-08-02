2025年8月2日
土耳其近日扩大了其受保护的海洋区域，以回应希腊在爱奥尼亚海和爱琴海新设立的两个海洋公园的声明。
安卡拉正式宣布设立两个新的海洋保护区：一个位于北爱琴海的戈克切岛附近海域，另一个位于地中海的菲尼克海域。
这些区域已整合入土耳其国家海洋空间规划图，该图已向联合国教科文组织下属的政府间海洋学委员会（IOC）注册。
据土耳其官员表示，新划定的区域旨在保护海洋环境，同时允许包括渔业和旅游业在内的经济活动继续进行。
这些声明由土耳其外交部与相关机构协调完成，并得到了安卡拉大学国家海洋法研究中心（DEHUKAM）的意见支持。
此外，土耳其还成立了一个海洋空间规划协调委员会，该委员会将在外交部的监督下评估海洋活动的环境影响，并加强政府机构之间的协调。
此前，土耳其对希腊在爱奥尼亚海和爱琴海新设立的两个海洋公园提出了异议，警告此举可能侵犯其在爱琴海争议地区的权利。
虽然海洋公园通常是为了保护海洋生态系统而设立，但安卡拉表示，此决定可能会对爱琴海某些地理构造的主权产生影响，特别是那些根据国际条约未移交给希腊的小岛和岩礁。
2025年7月21日，土耳其外交部发表声明称，此类单方面举措旨在在该地区制造既成事实。此前，外交部在2024年4月9日的声明中也表达了类似的担忧。
安卡拉坚持认为，这些行动没有法律效力，也不会影响土耳其在爱琴海的合法权利和利益。
土耳其表示，其行动符合国际海洋法，并呼吁在管理像爱琴海这样的半封闭海域时加强区域合作。
土耳其还敦促希腊在《雅典友好关系与睦邻宣言》的框架内行事，该宣言由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯于2023年12月7日签署。