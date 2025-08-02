土耳其近日扩大了其受保护的海洋区域，以回应希腊在爱奥尼亚海和爱琴海新设立的两个海洋公园的声明。

安卡拉正式宣布设立两个新的海洋保护区：一个位于北爱琴海的戈克切岛附近海域，另一个位于地中海的菲尼克海域。

这些区域已整合入土耳其国家海洋空间规划图，该图已向联合国教科文组织下属的政府间海洋学委员会（IOC）注册。

据土耳其官员表示，新划定的区域旨在保护海洋环境，同时允许包括渔业和旅游业在内的经济活动继续进行。

这些声明由土耳其外交部与相关机构协调完成，并得到了安卡拉大学国家海洋法研究中心（DEHUKAM）的意见支持。

此外，土耳其还成立了一个海洋空间规划协调委员会，该委员会将在外交部的监督下评估海洋活动的环境影响，并加强政府机构之间的协调。