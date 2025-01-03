联合国谴责以色列对加沙医院的袭击，呼吁建立安全区

联合国强烈谴责以色列对加沙医院的袭击，强调医院必须保持“不可侵犯”。

联合国副秘书长法汉·哈克（Farhan Haq）表示，有12000人因医疗需求急需撤离，而以色列的撤离命令已影响到加沙80%以上的地区。哈克呼吁维护新闻自由，并取消对记者的阻碍。

加沙战争期间，以色列士兵中自杀事件增加

以色列军方表示，自2023年10月加沙战争爆发以来，已有28名以色列士兵自杀，这一数字已超过去年同期的自杀人数。在冲突中，共有891名士兵阵亡，1569名士兵受伤。2024年，共有463名以色列士兵死亡。针对这一情况，以色列军方加强了对士兵的心理健康支持，包括设立24小时开放的求助热线以及增加心理健康服务人员数量。

安全部门阻止韩国当局逮捕尹锡悦

韩国调查人员试图逮捕被罢免的总统尹锡悦，但在与一支军事部队发生紧张对峙后，如今又在尹锡悦的住所与“安全部门”成员发生冲突。腐败调查办公室的调查人员和警方官员于周五凌晨进入前总统的住所，试图执行对尹锡悦的逮捕令。调查人员开始执行因尹锡悦未遂戒严行动而签发的逮捕令。这标志着韩国历史上首次要求逮捕在任领导人。尹锡悦的法律团队称逮捕令“非法”，并表示将予以反击。

美国继续调查特朗普酒店前特斯拉卡车爆炸事件

拉斯维加斯当局继续调查特朗普酒店前一辆特斯拉赛博卡车爆炸事件。初步调查结果表明，嫌疑司机马修·利夫斯伯格(Matthew Livelsberger)可能在车辆爆炸前自杀。据称，利夫尔斯伯格自2006年起在美国军队服役，曾两次前往阿富汗执勤，还曾前往乌克兰、格鲁吉亚等国服役。联邦调查局表示，这一事件与新年当天在新奥尔良发生的另一起车辆袭击事件之间没有明显联系。

土耳其将保护叙利亚所有少数民族

外交部长哈坎·菲丹表示，土耳其决心保护叙利亚所有少数民族。菲丹在安卡拉举行的联合新闻发布会上表示，土耳其是叙利亚少数民族的保护者，包括努赛里人、阿莱维人、雅兹迪人和基督徒。菲丹强调土耳其自2012年以来对超过300万叙利亚难民的支持，并表示正在努力确保难民的安全和叙利亚未来的和平。菲丹呼吁国际社会支持叙利亚重建，并重申土耳其准备在确保该国边境安全以及达伊沙恐怖组织成员被捕等安全问题上做出努力。

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