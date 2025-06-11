中国在试图缓解与美国之间高风险的贸易战时，正依靠一个关键优势——稀土资源的主导地位。

稀土元素被广泛应用于电动车、硬盘、风力涡轮机和导弹等领域，是现代经济和国家防务不可或缺的资源。

采矿热潮

“中东有石油，中国有稀土。”这是已故中国领导人邓小平在1992年提出的观点，他的市场化改革推动了中国成为经济强国的道路。

自那以来，中国通过对国有矿业公司的大量投资以及相较于其他国家更宽松的环保法规，成为全球最大的稀土供应国。据国际能源署数据显示，中国目前占全球精炼稀土产量的92%。

然而，自今年4月初中国开始要求国内出口商申请出口许可证以来，稀土从中国流向全球制造商的速度有所放缓。这一举措被广泛视为对美国关税的回应。

根据新规定，七种关键稀土元素及相关磁体的出口需要获得中国政府的批准。行业组织表示，这些程序复杂且耗时。

深远影响

确保获得这些关键元素已成为美国官员与中国谈判的首要任务。本周，两国代表在伦敦会面。

“稀土问题显然已经压倒了贸易谈判的其他部分，因为美国工厂的停工问题，”亚洲协会政策研究所中国分析中心的技术专家保罗·特里奥洛在周一的一次在线研讨会上表示。

这种中断迫使美国汽车巨头福特公司暂时停止其Explorer SUV的生产，“这确实引起了白宫的注意，”特里奥洛补充道。

两国官员周二表示，他们已就贸易问题达成了“框架协议”，美国商务部长霍华德·卢特尼克对解决稀土供应问题表示乐观，称“最终会得到解决”。

稀土优势

出口许可证发放的放缓引发了人们对更多汽车制造商可能因等待货物而被迫停产的担忧。

中国商务部上周末表示，作为“负责任的大国”，已批准了一定数量的出口申请，并愿意与“相关国家”加强对话。

然而，这一瓶颈突显了美国在生产国防设备时对中国稀土的依赖，即使在贸易和地缘政治紧张局势加剧的情况下也是如此。

据战略与国际研究中心关键矿物安全项目的格雷斯林·巴斯卡兰和梅雷迪斯·施瓦特分析，一架F-35战斗机中含有超过900磅（约400公斤）的稀土元素。

“开发采矿和加工能力需要长期努力，这意味着美国在可预见的未来将处于劣势，”他们写道。

追赶步伐

最近的出口管制措施并非中国首次利用其稀土供应链的主导地位。

2010年，中国渔船与日本海岸警卫队船只在有争议水域发生碰撞后，北京曾短暂停止向东京出口稀土。

这一事件促使日本投资替代来源并改善稀土储备，但成效有限。

“这很好地说明了减少对中国依赖的实际困难，”特里奥洛指出，自事件发生15年以来，日本仅取得了“有限的进展”。

五角大楼正试图迎头赶上，其“从矿到磁”的战略目标是在2027年前确保关键部件的全国产供应链。

美国在与中国竞争稀土领域时面临的挑战还因地理运气而加剧：中国拥有世界上最大的稀土储量。

“可开采的稀土浓度比大多数其他矿物资源更为稀少，这使得开采成本更高，”ING分析师里科·卢曼和艾娃·曼西在周二的一份分析中写道。

“正是这种复杂且昂贵的开采和加工过程使稀土具有战略意义，”他们写道。

“这赋予了中国强大的谈判地位。”