政治
3分钟阅读
西非经济共同体(ECOWAS)谴责贝宁发生的"野蛮"袭击事件
贝宁政府于4月23日表示, 在上周针对贝宁国家公园军事阵地的袭击中，54 名士兵丧生。西非国家经济共同体对该袭击事件表示强烈谴责。
西非经济共同体(ECOWAS)谴责贝宁发生的"野蛮"袭击事件
Government spokesperson Wilfried Leandre Houngbedji gives the new toll on the April 17 attack in the W national park in northern Benin, close to the frontiers with Burkina Faso and Niger. / AFP
2025年4月25日

西非经济共同体（ECOWAS）谴责疑似武装分子在贝宁北部发动的袭击，称其为“野蛮而懦弱的行为”，此次袭击造成 54 名士兵死亡。

当局此前曾表示，上周在贝宁国家公园的军事阵地遭到疑似武装分子的袭击，造成 8 名士兵死亡。贝宁政府周三宣布牺牲士兵人数已升至54人。

西非国家经济共同体在周四的一份声明中表示，“以最强烈的措辞谴责这一野蛮且懦弱的行为，这再次意在制造恐怖并破坏我们成员国的稳定。”

声明补充道，这次“令人发指的恐怖袭击”造成了“生命损失，并导致多人受伤”，但未提供具体数字。

据悉，4月17日的袭击事件由与基地组织有关联的组织声称负责，该组织表示已杀害70名贝宁士兵。

官方公布的死亡人数为 54 人，这是自最近军事基地袭击事件激增以来，贝宁当局确认的死亡人数最多的一次袭击事件。

贝宁政府通常将此类袭击归咎于试图从邻国布基纳法索和尼日尔扩展势力的极端武装分子。

布基纳法索和尼日尔与达伊沙或基地组织有关联的武装分子已交战超过十年。

贝宁于2022年1月部署了近3000名士兵以保卫边境，随后又增派5000名士兵加强北部安全。

今年1月，在贝宁、尼日尔和布基纳法索交界处附近，28名贝宁士兵在一起袭击中丧生，该袭击同样由与基地组织有关联的组织声称负责。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us