西非经济共同体（ECOWAS）谴责疑似武装分子在贝宁北部发动的袭击，称其为“野蛮而懦弱的行为”，此次袭击造成 54 名士兵死亡。

当局此前曾表示，上周在贝宁国家公园的军事阵地遭到疑似武装分子的袭击，造成 8 名士兵死亡。贝宁政府周三宣布牺牲士兵人数已升至54人。

西非国家经济共同体在周四的一份声明中表示，“以最强烈的措辞谴责这一野蛮且懦弱的行为，这再次意在制造恐怖并破坏我们成员国的稳定。”

声明补充道，这次“令人发指的恐怖袭击”造成了“生命损失，并导致多人受伤”，但未提供具体数字。

据悉，4月17日的袭击事件由与基地组织有关联的组织声称负责，该组织表示已杀害70名贝宁士兵。

官方公布的死亡人数为 54 人，这是自最近军事基地袭击事件激增以来，贝宁当局确认的死亡人数最多的一次袭击事件。

贝宁政府通常将此类袭击归咎于试图从邻国布基纳法索和尼日尔扩展势力的极端武装分子。

布基纳法索和尼日尔与达伊沙或基地组织有关联的武装分子已交战超过十年。

贝宁于2022年1月部署了近3000名士兵以保卫边境，随后又增派5000名士兵加强北部安全。

今年1月，在贝宁、尼日尔和布基纳法索交界处附近，28名贝宁士兵在一起袭击中丧生，该袭击同样由与基地组织有关联的组织声称负责。